Com semifinais definidas, Copa Feminina terá campeã inédita

Austrália vence a França nos pênaltis e avança para a semifinal da Copa do Mundo Feminina Crédito: Justin Setterfield/Getty Images

As seleções semifinalistas da Copa do Mundo Feminina 2023 foram definidas após os jogos do último fim de semana. Espanha, Suécia, Inglaterra e Austrália disputam as vagas de finalistas nos jogos dos dias 15 e 16 de agosto. Com esse resultado, a próxima campeã levantará a taça pela primeira vez. Na história do tornei, somente quatro países já levantaram a taça da Copa do Mundo Feminina: Alemanha, Estados Unidos, Japão e Noruega. Das quatro seleções que seguem na disputa, apenas duas chegarão à grande final, no próximo domingo (20/8), no Accor Stadium, em Sydney, Austrália. Premiação da Copa do Mundo Feminina: quanto ganha a campeã? Semifinais da Copa Feminina: Veja quando serão os jogos Amanhã (15/8), a Espanha enfrenta a Suécia, às 5h (horário de Brasília), no estádio Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia. Na quarta-feira (16/8), a Austrália, que quer conquistar a Copa em casa, jogará contra a Inglaterra, às 7h (horário de Brasília), no Accor Stadium, em Sydney.

Semifinais da Copa Feminina: Espanha derrotou Holanda com gol na prorrogação A Espanha passou à semifinal depois de derrotar a Holanda por 2x1, no último dia 10 de agosto. As espanholas abriram o placar com um gol de pênalti, depois que a zagueira Van der Gragt acabou impedindo um cruzamento com a mão dentro da área. Minutos depois, a Holanda deixou tudo igual com gol de Stephanie Van der Gragt. Na prorrogação, a atacante da Espanha, Salma Paralluelo, de 19 anos, garantiu a vaga do time espanhol na semifinal.

Semifinais da Copa Feminina: Suécia derrotou o Japão, uma das favoritas no torneio No dia seguinte (11/8), a Suécia enfrentou o Japão, umas das favoritas no torneio, e venceu por 2x1, com gols marcados aos 32 minutos do primeiro tempo e aos seis minutos do segundo tempo.

A sueca Filippa Angeldahl ampliou a vantagem na segunda parte do jogo, em cobrança de pênalti confirmado após análise do VAR.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o Japão também teve a chance de fazer seu gol de pênalti na partida. Riko Ueki, que sofreu o lance ofensivo, fez a cobrança, mas bateu a bola na trave. Aos 42 minutos, o Japão reduziu a diferença com gol de Honoka Hayashi. Mesmo com 11 minutos de acréscimos, as japonesas não conseguiram virar o placar e foram eliminadas.