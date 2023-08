Copa Feminina 2023: Saiba tudo sobre o jogo da final e a cerimônia de encerramento

As seleções sueca e australiana, que foram derrotadas na semifinal, disputam o terceiro lugar no próximo sábado (19/8), às 5h (horário de Brasília), no estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália.

Final da Copa do Mundo Feminina 2023: Cerimônia de Encerramento

A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Feminina será realizada no Estádio Olímpico, em Sydney, Austrália, antes do jogo final desta edição da competição.

Em 20 de julho a cerimônia de abertura aconteceu no Eden Park, em Aukland, Nova Zelândia. Como o torneio está acontecendo em dois países-sede (Austrália e Nova Zelândia), cada um terá a honra de uma cerimônia.

Espanha x Inglaterra: Copa do Mundo Feminina 2023 na final

Espanha x França - Domingo, 20 de agosto (20/8), às 7 horas

- Domingo, 20 de agosto (20/8), às 7 horas Suécia x Marrocos (3º lugar) - Sábado, 19 de agosto (19/8), às 5 horas



Histórico na Copa do Mundo: Espanha x Inglaterra



A Inglaterra é a atual campeã da Eurocopa e da Finalíssima — nesta, vencendo o Brasil nos pênaltis — além de ser a melhor seleção do mundo no ranking mundial da Fifa de futebol feminino. E disputará seu primeiro título mundial.

As espanholas vieram de uma temporada pré-copa tumultuada, quando 15 jogadoras renunciaram à seleção com forma de protesto contra o técnico, Jorge Vilda, em setembro do ano passado. Apesar da crise, as espanholas fizeram uma ótima estreia no mundial. Derrotaram a Costa Rica e a Zâmbia com oito gols feitos e nenhum sofrido. No próximo domingo, também disputam seu primeiro título mundial.

Final da Copa do Mundo Feminina 2023: Onde assistir



A Rede Globo irá transmitir a final na tv aberta, apesar de não ter transmitido a competição de forma integral. O canal fechado SporTV e o serviço de streaming Globoplay também irão transmitir o jogo.

Para quem quer assistir online, o influencer Casimiro transmitirá o jogo da final pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).