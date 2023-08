Hinata Miyazawa: quem é a japonesa artilheira da Copa Feminina 2023

Saiba quem é Hinata Miyazawa, artilheira da Copa Feminina de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram @hinata.miyaza

Aos 23 anos, a meia-atacante Hinata Miyazawa se tornou a nova artilheira da Copa do Mundo Feminina de 2023, alcançando cinco gols. A jogadora representa o Japão no torneio e a sua equipe já garantiu espaço nas quartas de final. Na estreia japonesa contra a Zâmbia, com uma goleada de 5 a 0 para a seleção nipônica, Miyazawa foi responsável por dois gols na disputa. Na ocasião, a atleta foi eleita como a melhor jogadora da partida. A posição de artilheira foi fortalecida com mais dois gols contra a Espanha, ainda na fase de grupos, e um gol contra a Noruega nas oitavas. A japonesa é a única na competição a ter atingido o placar de cinco gols na artilharia. Conheça a história de Hinata Miyazawa e a sua performance no Mundial. Japão e Espanha dão show e se garantem nas quartas de final do Mundial feminino; CONFIRA Hinata Miyazawa: liderança pela Chuteira de Ouro A performance de Hinata Miyazawa pode render para a jogadora uma Chuteira de Ouro, prêmio atribuído à maior artilheira do Mundial. Antes da Copa, a atleta havia marcado apenas quatro gols nas duas últimas temporadas pela liga doméstica.

A posição de liderança da japonesa também não foi prevista pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), que incluía nomes como Alex Morgan, Sophia Smith, Rachel Daly, Sam Kerr, Esther Gonzalez e Alexandra Popp na potencial lista de artilheiras. Popp permanece na artilharia em segundo lugar, com quatro gols, mas não conseguirá superar o resultado de Miyazawa, seguindo a desclassificação da Alemanha. Agora, é a sueca Amanda Ilestedt (três gols) que representa uma possibilidade de “destronar” Hinata. Alisha Lehmann: quem é a jogadora da Copa Feminina mais seguida do mundo; CONHEÇA

Hinata Miyazawa: carreira no futebol A presença de Miyazawa no futebol profissional começou com a sua entrada para o clube Nippon TV Beleza em 2018, após sair do Ensino Médio. No mesmo ano, a japonesa recebeu o prêmio de Melhor Jogadora Novata na temporada da Nadeshiko League. Em 2021, a atleta foi transferida para o Mynavi Sendai. Em suas últimas duas temporadas da WE League, a liga profissional do Japão, ela jogou 39 partidas e marcou quatro gols, segundo informações da Fifa. Hinata Miyazawa: Copa do Mundo Feminina 2023 Na estreia vitoriosa do Japão contra a Zâmbia, Miyazawa foi uma das responsáveis pelos gols da vitória. Além da artilheira, Mina Tanaka, Jun Edo e Riko Ueki também contribuíram para o placar de 5 a 0.