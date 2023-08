Japão vence Noruega e garante classificação às quartas da Copa do Mundo Feminina

Asiáticas batem europeias por 3 a 1 pelas oitavas de final do Mundial e avançam no mata-mata. Próximo adversário será Suécia ou Estados Unidos

O Japão venceu a Noruega por 3 a 1 neste sábado, 5, em Wellington, na Nova Zelândia, em um duelo das oitavas de final entre duas seleções campeãs do mundo, e se classificou para as quartas da Copa feminina.

Com um gol contra da norueguesa Ingrid Syrstad Engen e outros gols de Risa Shimizy, e da artilheira do torneio, Hinata Miyazawa, que já marcou 5 vezes, as japonesas eliminaram as escandinavas, que haviam conseguido o empate com uma cabeçada de Guro Reiten.

O Japão, vencedor da Copa do Mundo de 2011 e finalista em 2015, chegou às oitavas de final desta edição na Austrália e na Nova Zelândia depois de três vitórias consecutivas na fase de grupos, com 11 gols a favor e nenhum sofrido.

Já a Noruega, campeã em 1995 e vice em 1991, havia se recuperado de uma derrota frustrante na estreia contra a anfitriã Nova Zelândia e depois empatou com a Suíça, chegando à classificação com uma goleada de 6 a 0 sobre as Filipinas.

As norueguesas não puderam contar com sua estrela Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro de 2018, devido a uma lesão.

O Japão dominou o jogo desde o início e a atacante Miyazawa quase marcou logo aos 60 segundos de bola rolando. A pressão inicial das japonesas ficou evidente quando Engen mandou para o próprio gol um cruzamento de Miyazawa, aos 15 minutos.