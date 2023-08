Alisha Lehmann: quem é a jogadora da Copa Feminina mais seguida do mundo

Atacante conta com 14 milhões de seguidores e é a jogadora de futebol mais seguida do mundo, superando Marta e Alex Morgan; conheça Alisha Lehmann

Com cerca de 14 milhões de seguidores, a atacante suíça Alisha Lehmann, de 24 anos de idade, tornou-se a jogadora mais seguida do mundo, superando grandes nomes do futebol, como a brasileira Marta e Alexia Putellas, e até mesmo o tenista Roger Federer, maior ídolo esportista da Suíça.

A jovem, que atua no time inglês Aston Villa, fez sua estreia na Copa do Mundo Feminina 2023 e viralizou nestes últimos dias após substituir sua ex-namorada, Ramona Bachmann, no jogo da Suíça contra Filipinas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de estar no banco de reserva de sua seleção, Lehmann chama atenção e vira assunto frequentemente nas mídias sociais.

Copa do Mundo Feminina 2023: tabela completa e atualizada; VEJA

Alisha Lehmann: trajetória da jogadora no futebol

Alisha Lehmann nasceu em Tagertschi, Munsingen, Suíça, em 1999, e desde de pequena já demonstrava interesse no futebol.

Ela começou sua carreira em 2015, nas categorias de base do Young Boys, e em 2018, foi contratada profissionalmente pelo time inglês West Ham durante a temporada da Premier League Feminina.