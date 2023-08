Espanha X Holanda: duelo inicia quartas da Copa; quem ganha?

A Espanha e a Holanda se enfrentam nesta quinta, dia 10, às 22 horas (horário de Brasília), abrindo as quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Quem ganhar o jogo de hoje, jogará contra o Japão ou a Suécia na próxima fase.

Espanha x Holanda: histórico dos dois times no jogos da Copa de 2023

A Espanha iniciou a copa com um jogo contra a Costa Rica, ambas do Grupo C, e o time europeu venceu por 3 x 0. Na segunda partida, a seleção espanhola duelou com a Zâmbia, e ganhou novamente de 5 x 0. No terceiro jogo da fase de grupos, o Japão saiu vencedor, com 4 x 0 da Espanha. Já contra a Suíça, o time espanhol ganhou de 5 x 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na fase de grupos, a Espanha ganhou um total de três partidas e perdeu uma contra o Japão.

A Holanda, que foi líder do Grupo E, estreou com uma vitória contra Portugal, 1 x 0, e depois empatou com os Estados Unidos, 1 x 1. A seleção holandesa também enfrentou o Vietnã, e ganhou de 7 x 0. No último jogo da fase de grupos, a Holanda jogou contra a África do Sul e venceu por 2 x 0.

A Holanda terminou a fase de grupos com três vitórias e um empate.

Copa do Mundo Feminina 2023: tabela completa e atualizada; VEJA