Copa do Mundo Feminina 2023: tabela completa e atualizada; veja

A nona edição do evento conta com a participação de 32 equipes, um número inédito, além de oito estreantes na Copa Feminina — Panamá, Haiti, Zâmbia, Marrocos, Filipinas, Irlanda, Vietnã e Portugal.

A estreia dos jogos na Copa do Mundo Feminina de 2023 iniciou com a partida entre a Nova Zelândia, co-anfitriã do torneio, e a Noruega. Com a vitória neozelandesa, o calendário da fase de grupos do Mundial foi estabelecido para o público.

Grupo E - Holanda 1 x 0 Portugal, 4h30, Estádio Dunedin

Grupo F - França 0 x 0 Jamaica, 7h, Estádio Sydney Football

24 de julho

Grupo G - Itália 1 x 0 Argentina, 3h, Eden Park

Grupo H - Alemanha 6 x 0 Marrocos, 5h30, Estádio Melbourne Rectangular

Grupo F - Brasil 4 x 0 Panamá, 8h, Estádio Hindmarsh

Grupo H - Colômbia 2 x 0 Coreia do Sul, 23h, Estádio Sydney Football

25 de julho

Grupo A - Nova Zelândia 0 x 1 Filipinas, 2h30, Estádio Wellington Regional

Grupo A - Suíça 0 x 0 Noruega, 5h, Estádio Waikato

26 de julho

Grupo C - Japão 2 x 0 Costa Rica, 2h, Estádio Dunedin

Grupo C - Espanha 5 x 0 Zâmbia, 4h30, Eden Park

Grupo B - Canadá 2 x 1 Irlanda, 9h, Estádio Perth Rectangular

Grupo E - EUA 1 x 1 Holanda, 22h, Estádio Wellington Regional

27 de julho

Grupo E - Portugal 2 x 0 Vietnã, 4h30, Estádio Waikato

Grupo B - Austrália 2 x 3 Nigéria, 7h, Estádio Brisbane

Grupo G - Argentina 2 x 2 África do Sul, 21h00, Estádio Dunedin

28 de julho

Grupo D - Inglaterra 1 x 0 Dinamarca, 5h30, Estádio Sydney Football

Grupo D - China 1 x 0 Haiti, 8h, Estádio Hindmarsh

29 de julho

Grupo G - Suécia 5 x 0 Itália, 4h30, Estádio Wellington Regional

Grupo F - França 2 x 1 Brasil, 7h, Estádio Brisbane

Grupo F - Panamá 0 x 1 Jamaica, 9h30, Estádio Perth Rectangular

30 de julho

Grupo H - Coreia do Sul 0 x 1 Marrocos, 1h30, Estádio Hindmarsh

Grupo A - Noruega 6 x 0 Filipinas, 4h, Eden Park

Grupo A - Suíça 0 x 0 Nova Zelândia, 4h, Estádio Dunedin

Grupo H - Alemanha 1 x 2 Colômbia, 6h30, Estádio Sydney Football

31 de julho

Grupo C - Japão 4 x 0 Espanha, 4h, Estádio Wellington Regional

Grupo C - Costa Rica 1 x 3 Zâmbia, 4h, Estádio Waikato

Grupo B - Canadá 0 x 4 Austrália, 7h, Estádio Melbourne Rectangular

Grupo B - Irlanda 0 x 0 Nigéria, 7h, Estádio Brisbane

01 de agosto

Grupo E - Portugal 0 x 0 Estados Unidos, 4h, Eden Park

Grupo E - Vietnã 0 x 7 Holanda, 4h, Estádio Dunedin

Grupo D - Haiti 0 x 2 Dinamarca, 8h, Estádio Perth Rectangular

Grupo D - China 1 x 6 Inglaterra, 8h, Estádio Hindmarsh

02 de agosto

Grupo G - África do Sul 3 x 2 Itália, 4h, Estádio Wellington Regional

Grupo G - Argentina 0 x 2 Suécia, 4h, Estádio Waikato

Grupo F - Panamá 3 x 6 França, 7h, Estádio Sydney Football

Grupo F - Jamaica 0 x 0 Brasil, 7h, Estádio Melbourne Rectangular

03 de agosto

Grupo H - Coreia do Sul x Alemanha, 7h, Estádio Brisbane

Grupo H - Marrocos x Colômbia, 7h, Estádio Perth Rectangular

Copa do Mundo Feminina: tabela das oitavas de final

Veja quais seleções se enfrentarão pela chance de competir nas quartas de final, de acordo com o horário de Brasília.

05 de agosto

Jogo 1 - Suíça x Espanha, 2h, Eden Park

Jogo 2 - Japão x Noruega, 5h, Estádio Regional de Wellington

Jogo 3 - Holanda x África do Sul, 23h, Estádio de Futebol de Sydney

06 de agosto

Jogo 4 - Suécia x Estados Unidos, 6h, Estádio Rectangular de Melbourne

07 de agosto

Jogo 5 - Inglaterra x Nigéria, 4h30, Estádio Austrália

Jogo 6 - Austrália x Dinamarca, 7h30, Estádio de Brisbane

08 de agosto

Jogo 7 - França x 2º Grupo H, 8h, Estádio de Hindmarsh

Jogo 8 - 1º Grupo H x Jamaica, 5h, Estádio Rectangular de Melbourne

Copa do Mundo Feminina: tabela das quartas de final

Veja quais seleções se enfrentarão pela chance de competir na semifinal, de acordo com o horário de Brasília.

10 de agosto

Jogo A: Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 3, 22h, Estádio Wellington Regional

11 de agosto

Jogo B: Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 4, 4h30, Eden Park

12 de agosto

Jogo C: Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 7, 4h, Estádio Brisbane

Jogo D: Vencedor do Jogo 6 x Vencedor do Jogo 8 , 7h30, Estádio Australia

Copa do Mundo Feminina: tabela da semifinal



Saiba quais seleções competirão pela chance de chegarem ao pódio na Copa do Mundo Feminina de 2023.

15 de agosto

Jogo E: Vencedor do Jogo A x Vencedor do Jogo B, 5h, Eden Park

Jogo F: Vencedor do Jogo C x Vencedor do Jogo D, 7h, Estádio Australia

Copa do Mundo Feminina: tabela do terceiro lugar e final

Saiba quais seleções competirão pelo terceiro lugar do Mundial e quem será a vencedora da final, de acordo com o horário de Brasília.

19 de agosto - Terceiro lugar

Perdedor do jogo E x perdedor do jogo F, 5h, Estádio de Brisbane

20 de agosto - Final

Vencedor do jogo E x vencedor do jogo F, 7h, Estádio Austrália