Copa do Mundo Feminina define confrontos das oitavas de final

A Copa do Mundo Feminina 2023 definiu hoje todas as seleções classificadas para as oitavas de final, formando assim os confrontos para a primeira eliminatória do torneio. As partidas terão início na madrugada deste sábado, 5 de agosto.

O último grupo a determinar suas vagas foi o H, que realizou sua terceira rodada na manhã de hoje, 3. A Colômbia ficou com o primeiro lugar mesmo com a derrota para Marrocos, que conquistou a segunda posição. A bicampeã Alemanha encerrou sua participação hoje, assim como a Coreia do Sul, última colocada da chave.

Confira a seguir as datas e horários das partidas da fase eliminatória, assim como o chaveamento para as quartas (horários de Brasília).

Datas e horários das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023:

Suíça x Espanha - sábado, 05/08, às 2 horas

Japão x Noruega - sábado, 05/08, às 5 horas

Holanda x África do Sul - sábado, 05/08, às 23 horas