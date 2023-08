Marrocos faz história na Copa Feminina; veja quem mais surpreendeu

Com a classificação da seleção marroquina para as oitavas na Copa do Mundo Feminina, saiba como foi a campanha das equipes estreantes Crédito: AFP

O Marrocos, seleção estreante na nona edição da Copa do Mundo Feminina, fez história no Mundial ao se classificar para as oitavas de final. As norte-africanas fazem parte de uma das oito equipes que participaram do torneio pela primeira vez. Com um número recorde de 32 seleções na Copa, as novatas são jogadoras do Haiti, Marrocos, Panamá, Filipinas, Portugal, Irlanda, Vietnã e Zâmbia. Das recém-chegadas, apenas as marroquinas continuam na disputa. A vitória do Marrocos contra a Colômbia, alcançando um placar de 1 a 0 com gol de Lahmari, garantiu o segundo lugar no Grupo H. O resultado terminou com a eliminação da Alemanha, uma das favoritas no Mundial. Veja a campanha das seleções estreantes no Mundial e o seu desempenho. Copa Feminina: Marrocos

Confira a campanha marroquina

As marroquinas não estrearam bem na fase de grupos (em seu primeiro jogo contra a Alemanha perderam de 6 a 0), mas superaram a Coreia do Sul e a Colômbia. Com a garantia de duas vitórias, foram classificadas para as oitavas de final. A jogadora Nouhaila Benzina, parte da seleção marroquina, também fez história como a primeira a competir no torneio usando hijab. A vestimenta é utilizada como um símbolo de fé na cultura muçulmana. Copa Feminina: Haiti

Confira a campanha da seleção haitiana

O Haiti permaneceu sem pontos na fase de grupos e perdeu em todas as suas partidas, enfrentando a Inglaterra, a China e a Dinamarca. O destaque da equipe, segundo o portal da Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa), é a jogadora Melchie Dumornay. Aos 19 anos, Dumornay atua como meio-campista do Lyon e possui uma parceria com a marca Adidas. Copa Feminina: Panamá

Confira a campanha da seleção panamenha

A seleção estreante estava no Grupo F, ao lado do Brasil, e perdeu para a equipe verde-amarela por 4 a 0 em sua estreia em campo. Os resultados melhoraram nas próximas partidas — contra a Jamaica, uma derrota de 1 a 0, enquanto a França não conseguiu impedir alguns gols das panamenhas, terminando com 6 a 3. Copa Feminina: Filipinas

Confira a campanha da seleção filipina

O resultado das Filipinas contou com apenas uma vitória na fase de grupos, contra a Nova Zelândia. A equipe do treinador Alen Stajcic possui como jogadora-chave, segundo a Fifa, Tahnai Annis, nascida nos Estados Unidos.