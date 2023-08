Dia 15 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Fase de grupos foi encerrada com classificação de Colômbia e Marrocos e queda da Alemanha no grupo H

A Copa do Mundo Feminina alcançou seu 15º dia de disputa nesta quinta-feira, 3 de agosto. O fim da fase de grupos definiu as duas últimas seleções classificadas para as oitavas de final da competição.

No grupo H, Colômbia e Marrocos ficaram com as últimas vagas para a fase seguinte. Com os resultados de hoje, a bicampeã Alemanha se despediu da competição, assim como a Coreia do Sul.

Marrocos 1 x 0 Colômbia

A seleção marroquina conquistou uma classificação histórica na Copa do Mundo Feminina ao derrotar a Colômbia por 1 a 0, no HBF Park. Marrocos precisava também que a Alemanha não triunfasse diante da Coreia do Sul, o que aconteceu.

O gol das africanas foi anotado por Lahmari, nos instantes finais da primeira etapa. A atleta recebeu passe no rebote do pênalti desperdiçado por Chebbak e anotou o único tento do confronto.

Com o segundo lugar no grupo H, Marrocos enfrentará nas oitavas a França, primeira colocada na chave F. Apesar da derrota, a Colômbia manteve a primeira posição e jogará contra a Jamaica na fase eliminatória.

Coreia do Sul 1 x 1 Alemanha

A Alemanha, bicampeã da Copa feminina e vista como uma das favoritas desta edição, empatou em 1 a 1 com a Coreia do Sul no Suncorp Stadium e está eliminada da competição.