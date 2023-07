Dia 7 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

O sétimo dia de disputas da Copa do Mundo Feminina apresentou como grande destaque a goleada da Espanha contra Zâmbia, pelo grupo C, garantindo a classificação das europeias às oitavas. Quem também assegurou vaga para a próxima fase nesta chave foi o Japão, após triunfo sobre a Costa Rica. Na rodada final, as duas seleções decidirão quem fica com a primeira colocação.

Pelo grupo B, o Canadá derrotou a Irlanda de virada e foi a quatro pontos. Apesar de terem saído na frente com um belo gol olímpico (direto da cobrança de escanteio), as irlandesas estão eliminadas da competição após o revés.

O próximo confronto será às 23 horas de hoje, entre Estados Unidos e Holanda, no Wellington Regional Stadium, pela chave E. Na quinta-feira, 27, Portugal e Vietnã jogam às 4h30 no Stadium Waikatona, pelo grupo citado.

No mesmo dia, às 7 horas, a anfitriã Austrália encara a Nigéria no Suncorp Stadium, pelo grupo B. Por fim, às 21 horas, Argentina e África do Sul buscarão seus primeiros pontos na competição, no Forsyth Barr Stadium, valendo para a chave G.

Japão 2 x 0 Costa Rica

A seleção japonesa apresentou boa atuação e derrotou a Costa Rica por 2 a 0, com tranquilidade, no Forsyth Barr Stadium. A vitória garantiu a classificação das japonesas para a próxima fase do torneio. Os gols foram anotados por Hikaru Naomoto e Aoba Fujino. Por ter um tento a menos no saldo, as asiáticas precisam da vitória contra a Espanha para que garantam o primeiro lugar da chave C.

Japão e Costa Rica disputaram a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino 2023 pelo grupo C Crédito: Sanka Vidanagama / AFP

Espanha 5 x 0 Zâmbia

Sem dificuldades, a Espanha goleou Zâmbia por 5 a 0 no Eden Park e garantiu vaga nas oitavas da Copa. A atacante Jenni Hermoso destacou-se no duelo, com dois gols e uma assistência. Alexia Putellas, atual melhor jogadora do mundo eleita pela Fifa, esteve em campo durante o primeiro tempo e contribuiu com um passe para gol.

Para que fique em primeiro no grupo, a Espanha precisa vencer ou empatar com o Japão na última rodada da fase inicial. Uma derrota levaria a seleção europeia ao segundo lugar na chave C.

Canadá 2 x 1 Irlanda

De virada, o Canadá derrotou a Irlanda por 2 a 1 no HBF Park. As irlandesas saíram na frente com gol olímpico de McCabe, mas a seleção norte-americana empatou em gol contra de Connolly e decretou a vitória após tento de Adriana Leon.

O Canadá lidera o grupo B com quatro pontos, mas pode perder o posto a depender do resultado da partida entre Austrália e Nigéria. A Irlanda, independentemente deste placar, já está eliminada.