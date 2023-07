Brasil x França na Copa Feminina: últimos jogos; veja retrospecto

Além do retrospecto de últimos jogos, veja projeção para Brasil x França na Copa Feminina, horário, onde assistir e o que você precisa saber antes do jogo

O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 acontece neste sábado, 29 de julho (29/07), às 7 horas da manhã (horário de Brasíli)a. No confronto, a seleção feminina tentará vencer a França, após quatro partidas perdendo para o grupo francês.

Caso vença, o time de Pia Sundhage se classifica para as oitavas de final, etapa em que foi desclassificado em 2019 pela própria França.

O desafio do Brasil na partida de sábado se mostra, principalmente, a partir da superação de um dos algozes da última copa, que são as rivais francesas.



Brasil x França na Copa do Mundo Feminina: retrospecto dos últimos jogos



Em entrevista coletiva depois do último treinamento antes do jogo de sábado, Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira, comenta como as jogadoras ganharam confiança desde o último confronto contra as francesas.

“Sempre há uma história em confrontos. Quanto mais você joga contra um time como a França, mais você fica perto da vitória. Tento comparar 2019 com agora e está muito diferente. Ganharam confiança, falam que é possível. Esse é o momento para jogar um grande futebol e ganhar o jogo”, afirma Sundhage.

Desde 2003, o grupo feminino brasileiro enfrentou a França 11 vezes e, no sábado, há condições reais de vencer as francesas pela primeira vez. Diante de 6 derrotas e 5 empates para a França, o Brasil precisa enfrentar o tabu de nunca ter vencido seu principal rival.

No entanto, já sob o comando de Pia, o Brasil passa por uma reformulação nas táticas e nas estratégias ao jogar.

Em análise, Rafaelle Seraphim, comentarista de futebol do SporTV, afirma: “Desde a chegada da Pia, o Brasil vem passando por reformulação e mudança na postura e maneira de jogar. É uma equipe forte coletivamente, que se adapta às mudanças táticas e tem qualidade individual capaz de resolver o jogo. O momento da seleção brasileira é melhor esse ano”.

Brasil x França: últimos cinco jogos das duas seleções

França (10 gols feitos, 4 sofridos) : Colômbia (vitória), Canadá (vitória), Irlanda ( vitória), Austrália (derrota) e Jamaica (empate)

Brasil (12 gols feitos, 4 sofridos): Estados Unidos (derrota), Inglaterra (empate), Alemanha (vitória) e Chile (vitória) e Panamá (vitória)



Brasil x França: confira retrospecto de jogos passados entre as duas seleções

9/02/2022: França 2 x 1 Brasil (Torneio Internacional da França)

França 1 x 0 Brasil (Torneio Internacional da França)

França 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2019)

França 3 x 1 Brasil (Amistoso)

França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

França 2 x 1 Brasil (Amistoso)

Brasil 0 x 2 França (Amistoso)

França 0 x 0 Brasil (Amistoso)

França 1 x 1 Brasil (Amistoso)

França 2 x 2 Brasil (Amistoso)

França 1 x 1 Brasil (Copa do Mundo de 2003)

Brasil x França na Copa do Mundo Feminina: projeção para o jogo de sábado

Depois da goleada de 4 a 0 contra o Panamá na estreia, o Brasil tem uma projeção positiva em relação ao jogo de sábado.

Nesse sentido, com uma boa atuação tanto coletiva quanto individual, a equipe de Pia demonstra uma evolução. Pia aborda a aplicação de uma tática de transição rápida, com compactação no revezamento das atletas. As jogadoras rápidas da seleção se tornam uma arma para surpreender as adversárias.

Por outro lado, a França estreou no mundial com um empate de 0 x 0 contra a Jamaica e apresentou desfalques significativos no time, como a ausência da capitã, Wendie Renard, que ainda é dúvida para o próximo jogo.

A zagueira está com uma lesão na panturrilha e pode ficar de fora do restante da fase de grupos, além da baixa por lesão de Amandine Henry, carrasca do Brasil em 2019.

Brasil x França na Copa do Mundo Feminina: horário e onde assistir ao vivo



Horário: 7 horas da manhã (horário de Brasília)

7 horas da manhã (horário de Brasília) Onde assistir: SporTV, Cazé TV (YouTube e Twitch), Globo, Globoplay, site Globo Esporte e plataforma de streaming Fifa+