Brasil encara a França em duelo de favoritas do Grupo F da Copa do Mundo Feminina

As brasileiras chega para o duelo após uma goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, enquanto as francesas entram em campo pressionadas pelo empate na estreia. A bola rola neste sábado, 29, às 7 horas da manhã

Em compromisso válido pelo Grupo F da Copa do Mundo feminina, a Seleção Brasileira fará sua segunda atuação no torneio neste sábado, 29. O duelo da vez será contra a França, no Estádio de Brisbane, na Austrália, às 7 horas da manhã, horário de Brasília.

Em sua estreia no Mundial, as brasileiras venceram o Panamá por 4 a 0, com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto. O resultado fez com que a Canarinho terminasse a primeira rodada na liderança da chave, já que França e Jamaica empataram na outra partida.

Apesar de o triunfo ter deixado o Brasil em ótimas condições para chegar às oitavas, as adversárias da 2ª rodada são uma verdadeira pedra no sapato do time. Isso porque a seleção brasileira nunca conseguiu derrotar a França em partidas oficiais e ainda foi eliminada pelas europeias na última edição da Copa do Mundo Feminina, em 2019.

Para tentar quebrar o tabu, a técnica Pia Sundhage contará com a volta da zagueira Kathellen, que ficou de fora da estreia por de dores no joelho direito. A jogadora de 27 anos treinou com uma proteção no local durante a semana e deve retornar entre as titulares.

Entre algumas das dúvidas naturais que a treinadora tem para escalar a equipe, a principal está relacionada a formação da dupla de ataque. Apesar de Bia Zaneratto ter jogado junto de Debinha contra o Panamá, a atleta do Palmeiras pode dar espaço a Geyse no confronto deste sábado.

Já pelo lado da França, o mistério fica sobre a presença da zagueira Renard no embate. Apesar de ter sofrido uma lesão na panturrilha, a capitã da equipe treinou junto das demais jogadoras do elenco e pode figurar como opção para atuar contra o Brasil.

Brasil x França

Brasil:

4-4-2: Lelê; Antônia, Kathellen (Lauren), Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Luana Bertolucci e Adriana; Debinha e Bia Zaneratto (Geyse). Técnica: Pia Sundhage.

França:

4-4-2: Peyraud-Magnin; Lakar, Renard (Tounkara), Cascarino e Karchaoui; Matéo, Geyoro, Toletti e Majri; Le Sommer e Diani. Técnico: Hervé Renard.

Local: Estádio de Brisbane, em Brisbane (Austrália)

Data: 29 de julho de 2023 (sábado)

Horário: 7 horas (de Brasília)

Árbitro: Kate Jacewicz (AUS)

Assistentes: Kyoung-Min Kim (COR) e Joanna Kate Charaktis (AUS)