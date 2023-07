Jogo do Brasil é feriado ou facultativo na Copa do Mundo Feminina?

Na Copa do Mundo masculina, em dias de jogos do Brasil, foi adotado ponto facultativo ou mudança no horário de trabalho; confira como pode ser na feminina

Com o objetivo de gerar mais visibilidade às mulheres no futebol, a ministra do Esporte, Ana Moser, afirma que vai trabalhar para que seja ponto facultativo nos dias de jogos da seleção feminina brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2023.

Copa do Mundo Feminina 2023: CONFIRA a agenda da seleção brasileira

“Estamos focados em dar visibilidade, vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo, igual nos jogos masculinos”, afirmou a ministra, nesse sábado, 1º, durante treino da seleção brasileira de futebol. O campeonato mundial começa no dia vinte deste mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fala ocorreu durante a visita ao treino da seleção brasileira feminina de futebol, no último sábado, no Estádio Mané Garrincha, ao lado do presidente Luís Inácio Lula da Silva.

"Boa sorte para vocês. A gente vai estar torcendo demais. Estamos super focados em dar visibilidade. Vamos ver se a gente consegue fazer ponto facultativo. Quando tem jogo do masculino, não tem folga? Vamos tentar fazer isso também aqui, para fazer com que vocês tenham a mesma importância. É um novo tempo", afirmou a ministra.

Dia de jogo do Brasil Copa do Mundo Feminina: feriado nacional ou ponto facultativo?

Na Copa do Mundo masculina, em dias de jogos da seleção brasileira, a administração pública adotou o ponto facultativo ou mudança no horário de trabalho dos servidores, ou seja, não é feriado nacional.

Além disso, não há previsão na legislação federal considerando quaisquer dias de jogos da Copa do Mundo como feriado nacional.

Nesse aspecto, o ponto facultativo é uma data, geralmente próxima a feriados, em que o trabalho é opcional, sobretudo para servidores públicos. As datas que entram como ponto facultativo são publicadas no Diário Oficial da União.

Dia de jogo na Copa do Mundo Feminina: o que acontece caso se torne ponto facultativo?

Se o desejo da ministra do Esporte se concretizar, poderão ser concedidos até sete pontos facultativos entre julho e agosto, caso a seleção chegue até a final. Contudo, a Copa vai ser realizada na Austrália e Nova Zelândia. A diferença de fuso horário entre o Brasil e os países da Oceania varia entre 13 e 16 horas.

Agora, na primeira fase, o Brasil vai ter dois jogos às 7h e um às 8h. Os jogos nas fases de mata-mata estão previstos para acontecer entre 22h e 7h, dependendo dos resultados anteriores.

CONHEÇA as maiores artilheiras da história do futebol feminino mundial