Debinha é única brasileira a concorrer prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa

Brasil não tinha representante entre as finalistas desde 2018, quando Marta foi eleita melhor do mundo

Além de Neymar e Vinicius Junior, o Brasil tem outro representante no Prêmio The Best, da Fifa. A atacante da seleção brasileira e do Kansas City Current, Debinha, é a única brasileira a concorrer ao prêmio de melhor jogadora do Mundo.

A lista de indicadas foi divulgada nesta quinta-feira, 12. Além da camisa 9, estão concorrendo ainda ao The Best a espanhola Alexia Putellas e a inglesa Beth Mead, que são as favoritas. A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 27 de fevereiro deste ano, em Paris, na França.

A técnica sueca da seleção feminina, Pia Sundhage, concorre na categoria de treinadoras pela sexta vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia ainda: Luis Enrique é cotado para assumir a seleção brasileira masculina, diz jornal



Veja as indicadas ao Prêmio The Best:

Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona)



Debinha (Brasil e Kansas City Current)



Jessie Fleming (Canadá e Chelsea)



Ada Hegerberg (Noruega e Lyon)



Sam Kerr (Austrália e Chelsea)



Beth Mead (Inglaterra e Arsenal)



Vivanne Miedema (Holanda e Arsenal)



Alex Morgan (Estados Unidos e San Diego Wave)



Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)



Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)



Alexia Putellas (Espanha e Barcelona)



Wendie Renard (França e Lyon)



Keira Walsh (Inglaterra e Barcelona)



Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal)

Tags