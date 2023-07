Pia Sundhage projeta bom desempenho da seleção na Copa do Mundo: "Vamos ganhar muitos jogos"

Junto da lateral Tamires, a técnica aproveitou para passar um recado às jogadoras antes do duelo contra o Panamá

A um dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina, a treinadora Pia Sundhage falou sobre a evolução da equipe durante o ciclo para o torneio. Em coletiva, a sueca destacou os dois últimos amistosos, quando a seleção venceu a Alemanha e o Chile, como exemplos de boas atuações do grupo.

"Estamos muito felizes com os últimos dois resultados porque o jogo está na nossa linha de confiança. Podemos olhar para cada um, é um pouco diferente de um ano atrás. Então, nós tivemos uma linha de começo similar. E eu acho que a coisa mais importante é achar que está tudo garantido”, disse a técnica.

Junto da lateral Tamires, Pia aproveitou para passar um recado às jogadoras antes do duelo contra o Panamá. A comandante pediu para as atletas aproveitarem a oportunidade de praticar um bom futebol no duelo marcado para esta segunda-feira, 24, às 8 horas.

“Por favor, aproveite o jogo. Se nós fizermos isso, nós teremos uma grande chance de ganhar amanhã. E, na verdade, nós vamos ganhar muitos jogos. Se nós juntarmos um ataque lindo e uma defesa muito sólida", afirmou.

Por fim, ela também explicou sobre a importância das veteranas para o grupo. Pia usou Marta como exemplo de uma jogadora experiente que ajuda às mais novas a evoluírem no novo ciclo pelo qual a seleção feminina passa.

“Marta é uma jogadora especial em um time especial, e eu acho que a palavra-chave é 'juntas', e como todos vocês sabem, se a gente tem muita energia na sala, é contágio, e é isso que está acontecendo com o time agora. Temos alguns jogadores jovens, e alguns jogadores, como Marta, que têm experiência, e essa mistura, provavelmente, vai nos ajudar a ganhar o próximo campeonato", finalizou.