Copa do Mundo Feminina: clubes com mais jogadoras convocadas

Corinthians é o time com mais jogadoras convocadas pelo Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023; veja os clubes com mais convocações entre todas as seleções

A nona edição da Copa do Mundo Feminina 2023 conta com o maior número de seleções participantes: são 32 equipes, diferente do torneio em 2019, que foram 24.

O Barcelona se destaca nesta Copa como o clube com mais jogadoras convocadas. São cerca de 18 atletas, entre a craque Alexia Putellas, que vão defender suas seleções na Nova Zelândia e na Austrália.

A equipe terá representantes nos times do Brasil, Inglaterra, Nigéria, Itália, Noruega, Suécia e Suíça.

Já em segundo lugar, está o clube inglês Chelsea com 17 convocadas. Logo abaixo estão Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City e Arsenal, que compõem o Top 5 times com mais jogadoras representantes na Copa do Mundo Feminina.

Copa do Mundo Feminina 2023: Top 10 dos clubes com mais jogadoras convocadas

Barcelona (ESP): 18 jogadoras Chelsea (ING): 17 jogadoras PSG (FRA): 15 jogadoras Manchester City (ING): 15 jogadoras Arsenal (ING): 15 jogadoras N/A (Sem clube): 14 jogadoras AS Roma (ITA): 14 jogadoras VfL Wolfsburg (ALE): 13 jogadoras Olympique Lyonnais (FRA): 13 jogadoras Real Madrid CF (ESP): 12 jogadoras

Copa do Mundo Feminina: Corinthians é o time com mais jogadoras convocadas pelo Brasil

Já no Brasil, o clube com mais jogadoras convocadas é o Corinthians. As escolhidas foram Lelê, como goleira, Tamires, como lateral, Duda Sampaio e Luana Bertolucci, como meio-campistas.

Copa do Mundo Feminina 2023: jogadoras brasileiras que foram convocadas



A treinadora Pia Sundhage convocou 23 jogadoras para defender a seleção brasileira na Copa 2023. Confira abaixo os nomes.



Goleiras

Bárbara - Flamengo

Camila - Santos

Leticia Izidoro - Corinthians

Defensoras

Antonia - Levante UD (Espanha)

Bruninha - NJ/NY Gotham (Estados Unidos)

Kathellen - Real Madrid (Espanha)

Lauren - Madrid CFF (Espanha)

Mônica - Madrid CFF (Espanha)

Rafaelle

Tamires - Corinthians

Meio-campistas

Adriana - Orlando Pride (Estados Unidos)

Ary - Louisville City (Estados Unidos)

Ana Vitória

Duda Sampaio - Corinthians

Kerolin - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Luana - Corinthians

Atacantes

Andressa Alves

Bia Zaneratto - Palmeiras

Debinha - Kansas City (Estados Unidos)

Gabi Nunes

Geyse - Barcelona (Espanha)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Nycole Raysla - Benfica (Portugal)

Reservas