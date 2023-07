Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo Feminina almejando primeiro título

O Brasil inicia caminhada na competição diante do Panamá, nesta segunda-feira, 24, às 8 horas, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Em busca do seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina, o Brasil começa sua trajetória nesta segunda-feira, 24, a partir das 8 horas (horário de Brasília), contra a equipe do Panamá. A partida será realizada no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, uma das sedes do mundial - a outra é Nova Zelândia.

A vitória no pontapé inicial é muito importante para a seleção. Além de contribuir com a confiança das jogadoras, as comandadas da técnica Pia Sundhage já podem assumir de forma isolada a liderança do Grupo F. Isso porque, França e Jamaica ficaram no empate, em jogo realizado neste domingo, 23. As francesas, por sinal, tendem a ser as principais oponentes das brasileiras.

Dentro do elenco, a determinação para realizar uma grande campanha é gigante, tanto por parte das atletas, como da treinadora sueca. A meia-campista Kerolin, em coletiva pré-jogo, comentou sobre o ambiente que o time brasileiro vive visando a disputa do principal campeonato da modalidade: “O Brasil vem muito forte e muito estruturado. Acho que não vai ser a temperatura ou algo do tipo que vai fazer a gente jogar menos ou mais. Estamos muito bem preparadas fisicamente para poder chegar e apresentar um futebol alegre, ousado e com muita garra”, pontuou.

Pia seguiu a mesma linha da camisa 21. A comandante relembrou os dois amistosos preparatórios, contra Alemanha e Chile, ambos vencidos por 2 a 1 e 4 a 0, respectivamente: “Estamos muito felizes com os últimos dois resultados porque o jogo está na nossa linha de confiança. Podemos olhar para cada um, é um pouco diferente de um ano atrás. Então, nós tivemos uma linha de começo similar. E eu acho que a coisa mais importante é achar que está tudo garantido”, disse.

O escrete titular ainda não está definido. Pia possui dúvidas, especialmente, no meio de campo e no ataque. Na parte central, a disputa da vaga entre as onzes iniciais é entre Luana Bertolucci e Duda Sampaio. A escalação de uma das duas vai depender da forma que a equipe vai atuar. Em uma ótica mais defensiva, a tendência é que Luana inicie o embate.

Outra incógnita também é Marta, que disputará sua última Copa do Mundo. No entanto, por conta de um desgaste muscular na coxa esquerda, a atacante não tem presença confirmada frente ao Panamá. Em treino realizado nesse sábado, 22, a futebolista participou de atividade com bola pela segunda vez seguida. Pia Sundhage, todavia, já deixou claro em diversos momentos que a utilização de Marta será de forma cautelosa, podendo vir a ser focada apenas na fase decisiva.

No entanto, caso a proposta seja de ter a bola, propondo uma maneira ofensiva de atuar, Duda pode aparecer na escalação. Mais a frente, Bia Zaneratto e Geyse batalham por espaço para enfrentar as panamenhas.

Diferente do Brasil, o seu adversário não chega com muitas expectativas para o certame. Na última vez que esteve em campo, o Panamá acabou sendo goleado por 5 a 0 para o Japão, também em confronto de preparação. Com isso, a probabilidade é que não atinja grandes objetivos.

Brasil x Panamá

Brasil

Lelê; Antonia, Kathleen, Rafaelle e Tamires; Luana Bertolucci (Duda Sampaio), Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse (Bia Zaneratto). Técnica: Pia Sundhage.

Panamá

Bailey; Castillo, Natis, Pinzón, Baltrip-Reyes e Jaén; Cedeño, Quintero, González e Cox; Tanner. Técnico: Ignacio Quintana.

Local: Estádio Hindmarsh

Data: 24/07/2023

Horário: 8 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Cheryl Foster (GAL)

Assistentes: Michelle O'Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL)

Quarta árbitra: Iuliana Elena Demetrescu (ROM)

Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV e FIFA+