País onde Copa Feminina acontece foi cenário de trilogia de sucesso

O país-sede onde a Copa do Mundo Feminina 2023 acontece foi cenário de uma franquia de sucesso do cinema. O Condado da Terra Média, região ocupada pelos hobbits na trilogia “Senhor dos Anéis”, tem o seu lugar no mundo real.

O cenário dos filmes dirigidos por Peter Jackson pode ser encontrado na cidade de Matamata, parte da Ilha Norte da Nova Zelândia.

O país, localizado na Oceania, possui mais de 5 milhões de habitantes, segundo dados do Banco Mundial, e é atualmente o país-sede da Copa do Mundo Feminina 2023, ao lado da Austrália. Mas antes de ser co-anfitriã do Mundial, a Nova Zelândia já apresentava suas paisagens na filmagem de “Senhor dos Anéis”.

A empresa Tourism New Zealand, responsável pela promoção do país ao redor do mundo, destaca que a trilogia foi filmada inteiramente em “mais de 150 locações nas ilhas do Norte e do Sul”.

Conheça os espaços que viraram atração turística para os fãs da saga escrita por Tolkien e adaptada pelo neozelandês Peter Jackson.

Copa do Mundo Feminina: Nova Zelândia, o país onde foi gravado Senhor dos Anéis

A paisagem do Condado de hobbits foi reconstruída para o longa-metragem “O Hobbit” e permanece em uma fazenda na região de Waikato, parte da Ilha da Norte, na cidade de Matamata.

Em Wellington, capital da Nova Zelândia, outros cenários da aventura de Frodo, Sam e da Sociedade do Anel são apresentados. O Kaitoke Regional Park, por exemplo, virou Rivendell, o assentamento élfico fundado por Elrond.

O Monte Ngauruhoe foi o cenário para o Monte da Perdição em Senhor dos Anéis. Na foto, comparação com a edição do filme Crédito: Tyler Lastovich/Unsplash; Divulgação/New Line Cinema

O cenário da Montanha da Perdição, necessária para destruir “Um Anel”, será reconhecido pelos fãs ao observarem o Monte Ngauruhoe. O local ainda é um vulcão ativo, considerado sagrado pela cultura maori.

O set para o reino dos homens, Rohan, não permaneceu após as filmagens, mas é possível visitar a região montanhosa do distrito de Ashburton. É nesse espaço que se encontra o Monte Sunday, paisagem da cidade fictícia de Edoras.

Copa do Mundo Feminina 2023: Nova Zelândia e Austrália sediam o Mundial

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começou nesta quinta-feira, 20, com a partida entre Nova Zelândia e Noruega. A seleção co-anfitriã foi a vencedora, alcançando um placar de 1 a 0 no estádio Eden Park, em seu país de origem.

O Mundial terá cerca de sete transmissões ao vivo pela TV Globo em seu canal aberto, com a exibição de 34 jogos pelo canal Sportv e pelo streaming Globoplay. Além disso, o canal CazéTV (Twitch e YouTube) apresenta gratuitamente todas as partidas.