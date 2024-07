Uruguai x Canadá: onde assistir ao vivo e horário - Copa América

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no canal de TV fechada SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Uruguai e Canadá se enfrentam hoje, sábado, 12 de julho (12/07), na disputa de terceiro lugar da Copa América 2024. A partida será disputada no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, às 21 horas (horário de Brasília).

O Uruguai, que vinha sendo uma das melhores equipes da Copa América, acabou sendo desclassificado ao enfrentar a Colômbia. A equipe de Luis Suárez saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo e, mesmo com uma enorme pressão, não conseguiu empatar o jogo. Agora, a pretensão é a terceira colocação do torneio.

Quem vai tentar impedir esse feito é a estreante equipe do Canadá. Mesmo em sua primeira participação no torneio, a equipe ficou pelo caminho, sendo eliminada pela atual campeã do torneio e do mundo, a Argentina.

