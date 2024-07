Endrick lamenta ausência de Vinícius Jr. nas quartas de final: "Muito difícil"

O camisa 7 do Brasil recebeu seu segundo cartão amarelo na competição logo nos minutos iniciais do duelo com os colombianos e, por isso, terá de cumprir suspensão automática

Acionado nos minutos finais do empate entre Brasil e Colômbia, nesta terça-feira, no Levi’s Stadium e, Santa Clara, pela última rodada do Grupo D da Copa América, Endrick comentou sobre a ausência de Vinícius Júnior nas quartas de final do torneio.

O camisa 7 do Brasil recebeu seu segundo cartão amarelo na competição logo nos minutos iniciais do duelo com os colombianos e, por isso, terá de cumprir suspensão automática na próxima fase, em que sua equipe enfrentará o Uruguai.

"Muito difícil, porque é o Vini, como vocês sabem, vocês veem o que ele faz dentro de campo. Estar sem ele é muito difícil, mas os 26 atletas que vieram para cá estão preparados. Não importa quem entrar no jogo, vamos estar sempre preparados para dar o melhor pelo Brasil", disse Endrick.