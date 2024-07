Mãe de Ugarte desmaia e precisa de cadeira de rodas durante confusão em Uruguai x Colômbia

Briga entre torcedores no Bank of America Stadium afeta familiares de jogadores após semifinal da Copa América 2024

A briga entre torcedores após a partida entre Uruguai e Colômbia na semifinal da Copa América 2024 afetou familiares de jogadores. Mabel, mãe do volante Ugarte, da seleção uruguaia, desmaiou no meio da confusão, precisou de assistência médica, tendo sido carregada em uma cadeira de rodas após o atendimento.

A confusão começou com os jogadores no gramado, mas uma briga de consideráveis proporções tomou conta da arquibancada central do Bank of America Stadium.

Jogadores do Uruguai, como o zagueiro Ronald Araújo e o atacante Darwin Núñez, por exemplo, se preocuparam por se tratar da área onde familiares dos jogadores acompanharam o duelo. O atacante do Liverpool, inclusive, acabou sendo atingido por um soco no rosto e chegou a pegar uma cadeira de ferro para atirar em colombianos, mas conseguiram impedir.