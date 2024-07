Bielsa: 'No país do Fifagate, agora temos que culpar os jogadores'

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, criticou a possibilidade de punição a seus jogadores pela briga nas arquibancadas depois da derrota para a Colômbia na semifinal da Copa América, após seus familiares terem sido agredidos.

"Os Estados Unidos, quando sentiram que seus interesses estavam sendo atacados, criaram o 'Fifagate', com o FBI, fizeram o que fizeram, mas era pelos seus interesses. Aqui [na Copa América] não aconteceu nada: os campos, foi uma festa extraordinária, estádios cheios, uma competitividade, arbitragem, não há nada do que se queixar", ironizou Bielsa ao questionar a organização da competição em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), véspera do jogo do Uruguai contra o Canadá pela disputa do terceiro lugar do torneio continental.

"Em um país que foi capaz do Fifagate, agora descobrimos que temos que culpar os jogadores", criticou o treinador.