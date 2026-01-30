Tirol vence o Quixadá no Interior e lidera o quadrangular da permanência do Cearense

Tirol vence o Quixadá no Interior e lidera o quadrangular da permanência do CearenseQuatro times disputam o quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. Além de Tirol e Quixadá, Maracanã e Maranguape integram esta etapa da competição
O Tirol venceu o Quixadá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 29, no estádio Abilhão, no interior do Estado, em duelo válido pela primeira rodada do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. O gol da vitória da Coruja foi marcado por Rochinha, garantindo a equipe a liderança na briga pela manutenção na elite do Estadual.
Quatro times disputam o quadrangular da permanência. Além de Tirol e Quixadá, Maracanã e Maranguape integram esta etapa da competição. O quarteto chegou a essa condição após encerrar a fase de grupos com as piores campanhas do torneio.
No outro confronto da rodada, o Maranguape recebeu o Maracanã no Moraisão e empatou em 1 a 1. Os gols foram marcados por Matheusão, pelo Bicolor, e Felipe Hulk, pelo Gavião da Serra.
O quadrangular é disputado em turno único, apenas com jogos de ida. Os dois clubes com as melhores campanhas permanecem na Série A do Campeonato Cearense, enquanto os outros dois serão rebaixados.
Na segunda rodada, o líder Tirol encara o Maranguape na próxima terça-feira, 3, às 19 horas, no Moraisão. Já na quarta-feira, 4, o Maracanã recebe o Quixadá no estádio Almir Dutra.
Veja abaixo a tabela do quadrangular da permanência
Primeira rodada
Maranguape 1 x 1 Maracanã - 28/1 (quarta-feira) - Estádio Moraisão
Quixadá 0 x 1 Tirol - 29/1 (quinta-feira) - Estádio Abilhão
Segunda rodada
Maranguape x Tirol - 3/2 (terça-feira), às 19 horas - Estádio Moraisão
Maracanã x Quixadá - 4/2 (quarta-feira), às 19 horas - Estádio Almir Dutra
Terceira rodada
Quixadá x Maranguape - 9/2 (segunda-feira), às 19 horas - Estádio Abilhão
Tirol x Maracanã - 9/2 (segunda-feira), às 19 horas - Estádio Presidente Vargas