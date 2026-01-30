Tirol vence o Quixadá no Interior e lidera o quadrangular da permanência do Cearense

Quatro times disputam o quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. Além de Tirol e Quixadá, Maracanã e Maranguape integram esta etapa da competição

O Tirol venceu o Quixadá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 29, no estádio Abilhão, no interior do Estado, em duelo válido pela primeira rodada do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense. O gol da vitória da Coruja foi marcado por Rochinha, garantindo a equipe a liderança na briga pela manutenção na elite do Estadual.

Quatro times disputam o quadrangular da permanência. Além de Tirol e Quixadá, Maracanã e Maranguape integram esta etapa da competição. O quarteto chegou a essa condição após encerrar a fase de grupos com as piores campanhas do torneio.