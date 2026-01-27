Iguatu e Horizonte empatam no Morenão pela segunda fase do Cearense

Equipes permanecem na segunda colocação de seus respectivos grupos com a igualdade e voltam a campo no final de semana

Iguatu e Horizonte fecharam a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense nesta terça-feira, 27, com um empate em 1 a 1 no estádio Morenão, em Iguatu. Com a igualdade, as equipes vão para a segunda rodada ocupando a segunda posição dos grupos B e A, respectivamente.

A partida, que contou com a presença de público modesto no estádio, iniciou com um atraso de meia hora devido a ausência de energia elétrica no local. E assim como a eletricidade, a partida teve início de uma maneira morna. No primeiro tempo, as chances mais diretas de gol foram do time visitante, mas o embate num geral teve tons burocráticos e travados.