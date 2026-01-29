Maranguape e Maracanã empatam na abertura do quadrangular da permanência

Quadrangular da permanência do Campeonato Cearense tem Maranguape, Maracanã, Tirol e Quixadá / Crédito: Lucas.Emanuel/FCF

Maranguape e Maracanã empataram em 1 a 1 na abertura da primeira rodada do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense, na noite de quarta-feira, 28. Em duelo disputado no Moraisão, em Maranguape, Matheusão abriu o placar para o time visitante ainda no primeiro tempo, enquanto Felipe Hulk deixou tudo igual na etapa final. Para fechar a primeira rodada, Quixadá e Tirol se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 19 horas, no estádio Abilhão, no interior do Estado.

No quadrangular da permanência, as equipes integram o mesmo grupo e se enfrentam em turno único. Os dois piores colocados serão rebaixados para a Série B estadual, enquanto os outros dois garantem vaga na elite do Cearense na próxima temporada.

Veja abaixo a tabela do quadrangular da permanência Primeira rodada Maranguape 1 x 1 Maracanã - 28/1 (quarta-feira) - Estádio Moraisão Quixadá x Tirol - 29/1 (quinta-feira), às 19 horas - Estádio Abilhão

Segunda rodada Maranguape x Tirol - 3/2 (terça-feira), às 19 horas - Estádio Moraisão Maracanã x Quixadá - 4/2 (quarta-feira), às 19 horas - Estádio Almir Dutra