Maranguape e Maracanã empatam na abertura do quadrangular da permanência

Maranguape e Maracanã empataram em 1 a 1 na abertura da primeira rodada do quadrangular da permanência do Campeonato Cearense, na noite de quarta-feira, 28. Em duelo disputado no Moraisão, em Maranguape, Matheusão abriu o placar para o time visitante ainda no primeiro tempo, enquanto Felipe Hulk deixou tudo igual na etapa final.
Para fechar a primeira rodada, Quixadá e Tirol se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 19 horas, no estádio Abilhão, no interior do Estado.
No quadrangular da permanência, as equipes integram o mesmo grupo e se enfrentam em turno único. Os dois piores colocados serão rebaixados para a Série B estadual, enquanto os outros dois garantem vaga na elite do Cearense na próxima temporada.
Os quatro clubes que disputam o quadrangular tiveram as piores campanhas da primeira fase. No Grupo A, o Quixadá somou quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas, enquanto o Maracanã terminou na lanterna, com quatro reveses.
No Grupo B, o Maranguape conquistou três pontos, com uma vitória e três derrotas. Já o Tirol ficou na última posição da chave, com apenas um ponto, após um empate e três reveses.
Veja abaixo a tabela do quadrangular da permanência
Primeira rodada
Maranguape 1 x 1 Maracanã - 28/1 (quarta-feira) - Estádio Moraisão
Quixadá x Tirol - 29/1 (quinta-feira), às 19 horas - Estádio Abilhão
Segunda rodada
Maranguape x Tirol - 3/2 (terça-feira), às 19 horas - Estádio Moraisão
Maracanã x Quixadá - 4/2 (quarta-feira), às 19 horas - Estádio Almir Dutra
Terceira rodada
Quixadá x Maranguape - 9/2 (segunda-feira), às 19 horas - Estádio Abilhão
Tirol x Maracanã - 9/2 (segunda-feira), às 19 horas - Estádio Presidente Vargas