Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ronald deve ganhar primeira chance como titular / Crédito: Mateus Lotif/FortalezaEC

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 18, às 18 horas, para fechar a quarta rodada do Campeonato Cearense diante do Maracanã. No estádio Presidente Vargas, a equipe comandada por Carpini vai em busca de sua segunda vitória na temporada não apenas para firmar a boa apresentação feita na goleada diante do Maranguape, mas também para recuperar a liderança do Grupo A. Hoje com quatro pontos, o Tricolor do Pici começa a partida na terceira colocação do seu chaveamento. Com um empate em 2 a 2 entre Ferroviário e Horizonte, as duas equipes chegaram aos cinco pontos e ultrapassaram o Leão na classificação. Os pontos também traduzem a disputa acirrada na chave.

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: como chega o Leão O Fortaleza teve um empate diante do Ferroviário na estreia, mas mostrou recuperação na última rodada ao vencer, com autoridade, o Quixadá com uma goleada de 4 a 0. Agora, a equipe comandada por Thiago Carpini vai em busca de se consolidar com uma vitória para firmar um bom começo na competição, tecnicamente e em termos de classificação.

Para vencer e recuperar o topo do Grupo A, o Leão chega para o embate em meio a mudanças no elenco e testes do treinador. Nos últimos dias, o clube esteve ativo no mercado de empréstimos ao ceder João Ricardo e Matheus Pereira ao Corinthians, e Pablo Roberto ao Juventude. O técnico paulista vai tentando se ajustar à realidade do clube em ano de Série B com os atletas que ficam. Contra o Maracanã, algumas mudanças técnicas podem ocorrer justamente para que o treinador conheça mais o elenco e teste suas peças nesse início de temporada. O jogo é tido como momento ideal para isso justamente por se tratar do seu adversário mais frágil nessa primeira fase. Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: como chega o Canarinho Oponente do Tricolor, o Maracanã chega em uma situação bem desconfortável. Após três partidas disputadas, a equipe de Maracanaú amarga na lanterna sem qualquer ponto somado. As derrotas ocorreram diante de Ferroviário, Quixadá e Horizonte, respectivamente.

Na última rodada, diante do Horizonte, a equipe conseguiu somar seu primeiro gol e tentou se esforçar pelo empate, mas o Horizonte não teve dificuldade — e contou ainda com falhas do goleiro — para consolidar o triunfo. Desesperado para sair dessa situação, o time vai para o tudo ou nada para tentar fugir da quadrangular do rebaixamento e não deve propor uma partida fácil ao Leão. Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: retrospecto No curto histórico do confronto entre os clubes, a soberania é do Fortaleza e sem qualquer vantagem do Maracanã. Ao todo, foram apenas três jogos entre o Leão e o Canarinho, recorte no qual o time do Pici conquistou duas vitórias e um empate. Todas as partidas ocorreram pelo Estadual, sendo o empate o jogo da semifinal do Cearense de 2024, quando na partida de volta o Leão alcançou a vantagem por 3 a 0 e se confirmou na final da competição. Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: análise de Lucas Mota “O Fortaleza é amplamente favorito diante do Maracanã, grande decepção do Campeonato Cearense. Os únicos pontos que jogam contra o Tricolor são a falta de entrosamento e o ritmo de jogo. Ainda assim, o Leão, que goleou o Quixadá na rodada passada, tem tudo para construir mais um placar elástico diante do Bicolor.cÉ provável que Carpini volte a rodar o elenco, e não seria surpresa se o volante Ronald ganhasse a primeira oportunidade como titular", avalia o jornalista e colunista do O POVO.