Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Equipes se enfrentarão neste domingo, 18, às 18 horas, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 4ª rodada do certame estadual
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O Fortaleza entra em campo neste domingo, 18, às 18 horas, para fechar a quarta rodada do Campeonato Cearense diante do Maracanã. No estádio Presidente Vargas, a equipe comandada por Carpini vai em busca de sua segunda vitória na temporada não apenas para firmar a boa apresentação feita na goleada diante do Maranguape, mas também para recuperar a liderança do Grupo A. 

Hoje com quatro pontos, o Tricolor do Pici começa a partida na terceira colocação do seu chaveamento. Com um empate em 2 a 2 entre Ferroviário e Horizonte, as duas equipes chegaram aos cinco pontos e ultrapassaram o Leão na classificação. Os pontos também traduzem a disputa acirrada na chave.

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: como chega o Leão

O Fortaleza teve um empate diante do Ferroviário na estreia, mas mostrou recuperação na última rodada ao vencer, com autoridade, o Quixadá com uma goleada de 4 a 0. Agora, a equipe comandada por Thiago Carpini vai em busca de se consolidar com uma vitória para firmar um bom começo na competição, tecnicamente e em termos de classificação.

Para vencer e recuperar o topo do Grupo A, o Leão chega para o embate em meio a mudanças no elenco e testes do treinador. Nos últimos dias, o clube esteve ativo no mercado de empréstimos ao ceder João Ricardo e Matheus Pereira ao Corinthians, e Pablo Roberto ao Juventude. O técnico paulista vai tentando se ajustar à realidade do clube em ano de Série B com os atletas que ficam.

Contra o Maracanã, algumas mudanças técnicas podem ocorrer justamente para que o treinador conheça mais o elenco e teste suas peças nesse início de temporada. O jogo é tido como momento ideal para isso justamente por se tratar do seu adversário mais frágil nessa primeira fase. 

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: como chega o Canarinho

Oponente do Tricolor, o Maracanã chega em uma situação bem desconfortável. Após três partidas disputadas, a equipe de Maracanaú amarga na lanterna sem qualquer ponto somado. As derrotas ocorreram diante de Ferroviário, Quixadá e Horizonte, respectivamente.

Na última rodada, diante do Horizonte, a equipe conseguiu somar seu primeiro gol e tentou se esforçar pelo empate, mas o Horizonte não teve dificuldade — e contou ainda com falhas do goleiro — para consolidar o triunfo. Desesperado para sair dessa situação, o time vai para o tudo ou nada para tentar fugir da quadrangular do rebaixamento e não deve propor uma partida fácil ao Leão.

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: retrospecto

No curto histórico do confronto entre os clubes, a soberania é do Fortaleza e sem qualquer vantagem do Maracanã. Ao todo, foram apenas três jogos entre o Leão e o Canarinho, recorte no qual o time do Pici conquistou duas vitórias e um empate. Todas as partidas ocorreram pelo Estadual, sendo o empate o jogo da semifinal do Cearense de 2024, quando na partida de volta o Leão alcançou a vantagem por 3 a 0 e se confirmou na final da competição. 

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: análise de Lucas Mota

“O Fortaleza é amplamente favorito diante do Maracanã, grande decepção do Campeonato Cearense. Os únicos pontos que jogam contra o Tricolor são a falta de entrosamento e o ritmo de jogo. Ainda assim, o Leão, que goleou o Quixadá na rodada passada, tem tudo para construir mais um placar elástico diante do Bicolor.cÉ provável que Carpini volte a rodar o elenco, e não seria surpresa se o volante Ronald ganhasse a primeira oportunidade como titular", avalia o jornalista e colunista do O POVO.

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: provável escalação

Fortaleza

  • 4-3-3: Brenno; Mailton, Emanuel Britez (Lucas Gazal), Tomás Cardona, Eros Mancuso; Ronald (Lucas Sasha), Pierre, Rodrigo Santos, Lucas Crispim; Adam Bareiro e Moisés (Pochettino). Téc: Thiago Carpini.

Maracanã

  • 4-4-2: Douglas Dias; Guilherme S., Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalison, Robert, Ronald Shider; Júnior Joiaba e João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha. 

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Data: 18/1/2026
  • Horário: 18 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
  • Assistentes: Beatriz Ferreira e Francisco Borges

Fortaleza x Maracanã pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • TV Verdes Mares
  • TV Ceará
  • Canal GOAT (Youtube)
  • TVC Esporte (Youtube)
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

