Horizonte bate Maracanã por 2 a 0 pelo Campeonato Cearense

Horizonte bate Maracanã por 2 a 0 pelo Campeonato CearenseCom o resultado, equipe do Galo do Tabuleiro saiu da zona de rebaixamento
O Horizonte conquistou sua primeira vitória no Campeonato Cearense ao bater na noite desta terça-feira, 13, o Maracanã no estádio Prefeitão, em Maracanaú, por 2 a 0. Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados por Max e Paulinho, um em cada tempo de jogo.
Com os três pontos somados, a equipe sai da zona de rebaixamento do Grupo A, chegando aos quatro pontos e superando o Fortaleza na terceira colocação. O Leão entrará em campo para recuperar posição na quinta-feira, 15, quando recebe o Quixadá às 20h30min no estádio Presidente Vargas.
No duelo, os gols ficaram marcados principalmente pelas falhas do goleiro Douglas Dias. No primeiro tento marcado por Max após cobrança de falta, o goleiro do Maracanã não se atentou ao jogador no lance. No segundo tento, feito por Paulinho, o defensor acabou tendo a oportunidade de agarrar a bola, mas não conseguindo.
O Horizonte voltará a campo já nesta sexta-feira quando, às 19 horas, recebe o Ferroviário também no Presidente Vargas. O Maracanã terá uma missão maior em seu próximo duelo, já que enfrenta justamente o Fortaleza no domingo, 18, às 18 horas, no mesmo estádio.
