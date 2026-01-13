Horizonte bate Maracanã por 2 a 0 pelo Campeonato Cearense

O Horizonte conquistou sua primeira vitória no Campeonato Cearense ao bater na noite desta terça-feira, 13, o Maracanã no estádio Prefeitão, em Maracanaú, por 2 a 0. Os gols do Galo do Tabuleiro foram marcados por Max e Paulinho, um em cada tempo de jogo.

Com os três pontos somados, a equipe sai da zona de rebaixamento do Grupo A, chegando aos quatro pontos e superando o Fortaleza na terceira colocação. O Leão entrará em campo para recuperar posição na quinta-feira, 15, quando recebe o Quixadá às 20h30min no estádio Presidente Vargas.