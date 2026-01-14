Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

QUIXADÁ-CE, BRASIL, 11-01-2026: Pochettino Fortaleza empata de 0 a 0 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: como chega o Leão Integrante do Grupo A do Manjadinho, o Fortaleza tem um ponto conquistado, enquanto Horizonte (1º), Quixadá (2º) e Ferroviário (3º) possuem quatro — as três equipes, entretanto, têm um jogo a mais que o time tricolor. Em paralelo à importância do duelo para o Leão no certame, o confronto também será um elemento relevante nas decisões de planejamento da equipe para 2026.

Thiago Carpini, treinador do Fortaleza, destacou em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Ferroviário, no final de semana passado, como o jogo contra o Quixadá servirá para ele testar o elenco, observar situações e, a partir disso, começar a entender o que “tem de melhor”. Vale ressaltar que o clube vive uma profunda reformulação, com saídas e chegadas de jogadores.

“A cada jogo a gente consegue observar algumas coisas. Eu preciso ser justo no jogo contra o Quixadá, ver mais um pouco, rodar mais o elenco e testar algumas outras situações. E, dentro disso, vamos começar a entender o que temos de melhor na temporada e os comportamentos do Fortaleza no ano”, disse o comandante.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: como chega o Canarinho Adversário do Tricolor, o Quixadá tem sido uma das grandes surpresas do Manjadinho nestas rodadas iniciais. Vivendo um processo de ascensão no futebol local, o Canarinho do Sertão saiu da Série C em 2024 e se consagrou vice-campeão da Série B do Cearense em 2025, conquista que o fez retornar à elite estadual após dez anos.

Embora o objetivo inicial do clube seja garantir a permanência na primeira divisão, a campanha até então tem sido bem positiva: empatou com o Horizonte fora de casa na primeira rodada e venceu o Maracanã por 1 a 0 no Abilhão. Com os resultados, a equipe se colocou como postulante a avançar para a segunda fase do certame — classificam-se os três primeiros de cada grupo. Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: retrospecto No histórico do confronto entre os clubes, a soberania é do Fortaleza. Ao todo, foram 27 jogos entre o Leão e o Canarinho, recorte no qual o time do Pici conquistou 19 vitórias, cinco empates e sofreu somente três derrotas. Um detalhe é que as equipes voltam a se enfrentar após 10 anos, já que o último encontro ocorreu no Cearense de 2015, pela fase de grupos — o Quixadá acabou rebaixado naquela temporada.



Na edição de 2004 do Manjadinho, que foi repleta de polêmica e teve o título decidido em julgamento no STJD a favor do Fortaleza, o Leão e o Canarinho foram rivais na semifinal do segundo turno. No jogo de ida, no Abilhão, o Tricolor venceu por 1 a 0, enquanto no duelo da volta, no Presidente Vargas, os times empataram por 1 a 1. Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: análise de João Pedro Oliveira “Depois de uma estreia frustrante em todos os aspectos, o Fortaleza agora tem o segundo compromisso no ano como oportunidade de "acalmar" sua torcida. Diante do Quixadá, o time comandado por Thiago Carpini tem a obrigação de garantir um bom resultado e, para além disso, apresentar um bom futebol. O adversário chega embalado após bom início de Campeonato Cearense, mas o Leão nitidamente é amplo favorito”, avalia o jornalista do O POVO.