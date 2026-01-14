Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Os times se enfrentarão nesta quinta-feira, 15, às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela 3ª rodada do certame estadual
Atualizado às Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após um empate de poucas emoções no Clássico das Cores, o Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira, 15, para um novo desafio no Campeonato Cearense, desta vez diante do Quixadá, em duelo que acontece às 20h30min, no Presidente Vargas, pela terceira rodada. A partida é fundamental para o Leão do Pici, que atualmente tem três pontos de desvantagem para a zona de classificação.

Leia mais

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: como chega o Leão

Integrante do Grupo A do Manjadinho, o Fortaleza tem um ponto conquistado, enquanto Horizonte (1º), Quixadá (2º) e Ferroviário (3º) possuem quatro — as três equipes, entretanto, têm um jogo a mais que o time tricolor. Em paralelo à importância do duelo para o Leão no certame, o confronto também será um elemento relevante nas decisões de planejamento da equipe para 2026.

Thiago Carpini, treinador do Fortaleza, destacou em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Ferroviário, no final de semana passado, como o jogo contra o Quixadá servirá para ele testar o elenco, observar situações e, a partir disso, começar a entender o que “tem de melhor”. Vale ressaltar que o clube vive uma profunda reformulação, com saídas e chegadas de jogadores.

“A cada jogo a gente consegue observar algumas coisas. Eu preciso ser justo no jogo contra o Quixadá, ver mais um pouco, rodar mais o elenco e testar algumas outras situações. E, dentro disso, vamos começar a entender o que temos de melhor na temporada e os comportamentos do Fortaleza no ano”, disse o comandante.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: como chega o Canarinho

Adversário do Tricolor, o Quixadá tem sido uma das grandes surpresas do Manjadinho nestas rodadas iniciais. Vivendo um processo de ascensão no futebol local, o Canarinho do Sertão saiu da Série C em 2024 e se consagrou vice-campeão da Série B do Cearense em 2025, conquista que o fez retornar à elite estadual após dez anos.

Embora o objetivo inicial do clube seja garantir a permanência na primeira divisão, a campanha até então tem sido bem positiva: empatou com o Horizonte fora de casa na primeira rodada e venceu o Maracanã por 1 a 0 no Abilhão. Com os resultados, a equipe se colocou como postulante a avançar para a segunda fase do certame — classificam-se os três primeiros de cada grupo.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: retrospecto

No histórico do confronto entre os clubes, a soberania é do Fortaleza. Ao todo, foram 27 jogos entre o Leão e o Canarinho, recorte no qual o time do Pici conquistou 19 vitórias, cinco empates e sofreu somente três derrotas. Um detalhe é que as equipes voltam a se enfrentar após 10 anos, já que o último encontro ocorreu no Cearense de 2015, pela fase de grupos — o Quixadá acabou rebaixado naquela temporada.

Na edição de 2004 do Manjadinho, que foi repleta de polêmica e teve o título decidido em julgamento no STJD a favor do Fortaleza, o Leão e o Canarinho foram rivais na semifinal do segundo turno. No jogo de ida, no Abilhão, o Tricolor venceu por 1 a 0, enquanto no duelo da volta, no Presidente Vargas, os times empataram por 1 a 1.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: análise de João Pedro Oliveira

“Depois de uma estreia frustrante em todos os aspectos, o Fortaleza agora tem o segundo compromisso no ano como oportunidade de "acalmar" sua torcida. Diante do Quixadá, o time comandado por Thiago Carpini tem a obrigação de garantir um bom resultado e, para além disso, apresentar um bom futebol. O adversário chega embalado após bom início de Campeonato Cearense, mas o Leão nitidamente é amplo favorito”, avalia o jornalista do O POVO.

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: provável escalação

Fortaleza

  • 4-3-3: Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Quixadá

  • 4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima. Téc: Juranilson

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Data: 15/1/2026
  • Horário: 20h30min (de Brasília)
  • Árbitro: Wanderson Marques
  • Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa

Fortaleza x Quixadá pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Canal GOAT (Youtube)
  • TVC Esporte (Youtube)
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar