Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Floresta e Ceará se enfrentam pela 2ª rodada do Cearense 2026 / Crédito: Lenilson Santos/Floresta EC e Gabriel Silva/Ceará SC

Em reformulação, o Ceará vai estrear na temporada de 2026 neste sábado, 10. No Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min (de Brasília), o Vovô vai medir forças contra o sólido Floresta em partida da 2ª rodada do Campeonato Cearense.

O confronto marca momentos distintos das equipes: enquanto o Alvinegro inicia o ano apostando nos jovens da base, o Verdão busca confirmar o bom início e se consolidar na parte de cima da tabela do Manjadinho.

"A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planejado há algum tempo. As conversas são sempre no intuito de entender qual o nível de atletas que temos na base do clube", destacou o técnico Alison Henry. Entre os nomes observados com atenção estão o zagueiro Uchella, o lateral-direito Aloísio, o volante João Gabriel e o ponta Giulio. Vale ressaltar que a base que defenderá o Ceará neste início de Estadual tem bom desempenho recente. Em 2025, a equipe sub-20 disputou a Taça Fares Lopes, chegando à semifinal do torneio, além de conquistar a Copa do Nordeste da categoria, ao vencer o Bahia na decisão.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Lobo Do outro lado, o Floresta chega confiante e com objetivos bem definidos. O time comandado por Leston Júnior busca a segunda vitória consecutiva no Manjadinho e mira pontos importantes diante do Vovô para tentar se isolar na liderança do Grupo B. O projeto do Verdão para 2026 passa justamente por elevar o nível de competitividade no Estadual, com a meta clara de voltar a disputar uma semifinal do Campeonato Cearense, algo que não acontece desde 2019. A estreia alviverde, por sinal, foi convincente. Na última quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila venceu o Tirol por 2 a 0, com gols de Rafinha e João Celeri, assumindo a liderança do Grupo B ao lado do Iguatu. Ciente da dificuldade do desafio de encarar o Ceará, Leston Júnior projetou o confronto.

"Nós sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma equipe que fez bons jogos na Taça Fares Lopes, é uma equipe sólida, que se conhece bem e que vai nos exigir bastante", afirmou o treinador. Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Giulio, visto com grande potencial no clube e um dos destaques da categoria sub-20 durante a temporada de 2025. Já pelo lado do Verdão, o protagonismo tende a ser do atacante João Celeri, que marcou um dos gols do time no triunfo ante o Tirol. Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em nove jogos oficiais, com quatro vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Verdão. A última vez em que os times se enfrentaram foi no dia 27 de janeiro de 2024, quando o Alvinegro venceu por 1 a 0 em duelo válido pelo Estadual. O levantamento do retrospecto é do site oGol.