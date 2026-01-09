Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análiseTimes se enfrentarão neste sábado, 10, no Estádio Domingão, em duelo válido pela 2ª rodada do certame estadual
Em reformulação, o Ceará vai estrear na temporada de 2026 neste sábado, 10. No Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min (de Brasília), o Vovô vai medir forças contra o sólido Floresta em partida da 2ª rodada do Campeonato Cearense.
O confronto marca momentos distintos das equipes: enquanto o Alvinegro inicia o ano apostando nos jovens da base, o Verdão busca confirmar o bom início e se consolidar na parte de cima da tabela do Manjadinho.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô
Para a partida, o Vovô entrará em campo com a equipe sub-20. A estratégia faz parte do planejamento esportivo do clube para o início da temporada e foi definida ainda em dezembro, conforme noticiado pelo Esportes O POVO. A decisão também está diretamente ligada ao cronograma do elenco profissional, que se reapresentou há apenas uma semana.
Internamente, a diretoria alvinegra vê o início do Campeonato Cearense como uma oportunidade para observar, testar e valorizar atletas formados em Porangabuçu. A utilização da base permite à comissão técnica avaliar o nível competitivo dos jovens em um torneio profissional, além de reforçar o desenvolvimento de ativos do clube.
"A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planejado há algum tempo. As conversas são sempre no intuito de entender qual o nível de atletas que temos na base do clube", destacou o técnico Alison Henry.
Entre os nomes observados com atenção estão o zagueiro Uchella, o lateral-direito Aloísio, o volante João Gabriel e o ponta Giulio. Vale ressaltar que a base que defenderá o Ceará neste início de Estadual tem bom desempenho recente.
Em 2025, a equipe sub-20 disputou a Taça Fares Lopes, chegando à semifinal do torneio, além de conquistar a Copa do Nordeste da categoria, ao vencer o Bahia na decisão.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Lobo
Do outro lado, o Floresta chega confiante e com objetivos bem definidos. O time comandado por Leston Júnior busca a segunda vitória consecutiva no Manjadinho e mira pontos importantes diante do Vovô para tentar se isolar na liderança do Grupo B.
O projeto do Verdão para 2026 passa justamente por elevar o nível de competitividade no Estadual, com a meta clara de voltar a disputar uma semifinal do Campeonato Cearense, algo que não acontece desde 2019.
A estreia alviverde, por sinal, foi convincente. Na última quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila venceu o Tirol por 2 a 0, com gols de Rafinha e João Celeri, assumindo a liderança do Grupo B ao lado do Iguatu. Ciente da dificuldade do desafio de encarar o Ceará, Leston Júnior projetou o confronto.
"Nós sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma equipe que fez bons jogos na Taça Fares Lopes, é uma equipe sólida, que se conhece bem e que vai nos exigir bastante", afirmou o treinador.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: os destaques do jogo
No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Giulio, visto com grande potencial no clube e um dos destaques da categoria sub-20 durante a temporada de 2025. Já pelo lado do Verdão, o protagonismo tende a ser do atacante João Celeri, que marcou um dos gols do time no triunfo ante o Tirol.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto
Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em nove jogos oficiais, com quatro vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Verdão. A última vez em que os times se enfrentaram foi no dia 27 de janeiro de 2024, quando o Alvinegro venceu por 1 a 0 em duelo válido pelo Estadual. O levantamento do retrospecto é do site oGol.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa
"Em uma partida de início de temporada, onde as equipe se ajustam em termos de futebol e elenco, o jogo pode ser um termômetro do que esperar de Vovô e Verdão nesse início de temporada. Para os times, também pode ser uma oportunidade de entender o que se precisará para 2026 após mudanças nos elencos", avalia a jornalista e colunista do O POVO.
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: provável escalação
Floresta
4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Rafinha. Técnico: Leston Júnior
Ceará
4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio. Téc: Alison Henry
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: ficha técnica
- Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
- Data: 10/1/2026
- Horário: 16h30min (horário de Brasília)
- Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE
- Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE
Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão
- Canal GOAT
- TVC Esporte
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO