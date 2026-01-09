Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste sábado, 10, no Estádio Domingão, em duelo válido pela 2ª rodada do certame estadual
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em reformulação, o Ceará vai estrear na temporada de 2026 neste sábado, 10. No Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 16h30min (de Brasília), o Vovô vai medir forças contra o sólido Floresta em partida da 2ª rodada do Campeonato Cearense.

O confronto marca momentos distintos das equipes: enquanto o Alvinegro inicia o ano apostando nos jovens da base, o Verdão busca confirmar o bom início e se consolidar na parte de cima da tabela do Manjadinho.

Leia mais

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Vovô

Para a partida, o Vovô entrará em campo com a equipe sub-20. A estratégia faz parte do planejamento esportivo do clube para o início da temporada e foi definida ainda em dezembro, conforme noticiado pelo Esportes O POVO. A decisão também está diretamente ligada ao cronograma do elenco profissional, que se reapresentou há apenas uma semana.

Internamente, a diretoria alvinegra vê o início do Campeonato Cearense como uma oportunidade para observar, testar e valorizar atletas formados em Porangabuçu. A utilização da base permite à comissão técnica avaliar o nível competitivo dos jovens em um torneio profissional, além de reforçar o desenvolvimento de ativos do clube.

"A responsabilidade é gigantesca, pois é uma competição profissional. Teremos essa oportunidade, algo planejado há algum tempo. As conversas são sempre no intuito de entender qual o nível de atletas que temos na base do clube", destacou o técnico Alison Henry.

Entre os nomes observados com atenção estão o zagueiro Uchella, o lateral-direito Aloísio, o volante João Gabriel e o ponta Giulio. Vale ressaltar que a base que defenderá o Ceará neste início de Estadual tem bom desempenho recente.

Em 2025, a equipe sub-20 disputou a Taça Fares Lopes, chegando à semifinal do torneio, além de conquistar a Copa do Nordeste da categoria, ao vencer o Bahia na decisão.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: como chega o Lobo

Do outro lado, o Floresta chega confiante e com objetivos bem definidos. O time comandado por Leston Júnior busca a segunda vitória consecutiva no Manjadinho e mira pontos importantes diante do Vovô para tentar se isolar na liderança do Grupo B.

O projeto do Verdão para 2026 passa justamente por elevar o nível de competitividade no Estadual, com a meta clara de voltar a disputar uma semifinal do Campeonato Cearense, algo que não acontece desde 2019.

A estreia alviverde, por sinal, foi convincente. Na última quarta-feira, 7, no Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila venceu o Tirol por 2 a 0, com gols de Rafinha e João Celeri, assumindo a liderança do Grupo B ao lado do Iguatu. Ciente da dificuldade do desafio de encarar o Ceará, Leston Júnior projetou o confronto.

"Nós sabemos do grau de dificuldade que vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma equipe que fez bons jogos na Taça Fares Lopes, é uma equipe sólida, que se conhece bem e que vai nos exigir bastante", afirmou o treinador.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do ponta Giulio, visto com grande potencial no clube e um dos destaques da categoria sub-20 durante a temporada de 2025. Já pelo lado do Verdão, o protagonismo tende a ser do atacante João Celeri, que marcou um dos gols do time no triunfo ante o Tirol.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: retrospecto

Na história, Floresta e Ceará se enfrentaram em nove jogos oficiais, com quatro vitórias do Vovô, três empates e dois triunfos do Verdão. A última vez em que os times se enfrentaram foi no dia 27 de janeiro de 2024, quando o Alvinegro venceu por 1 a 0 em duelo válido pelo Estadual. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: análise de Iara Costa

"Em uma partida de início de temporada, onde as equipe se ajustam em termos de futebol e elenco, o jogo pode ser um termômetro do que esperar de Vovô e Verdão nesse início de temporada. Para os times, também pode ser uma oportunidade de entender o que se precisará para 2026 após mudanças nos elencos", avalia a jornalista e colunista do O POVO.

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: provável escalação

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, João Celeri e Rafinha. Técnico: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Amaral e Giulio. Téc: Alison Henry

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: ficha técnica

  • Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
  • Data: 10/1/2026
  • Horário: 16h30min (horário de Brasília)
  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE
  • Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE

Floresta x Ceará pelo Cearense 2026: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Canal GOAT
  • TVC Esporte
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar