Medida inédita: árbitros darão entrevista após jogos do Cearense

Árbitro Marcelo de Lima Henrique no jogo Horizonte x Fortaleza, no Estádio Domingão, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou, nesta segunda-feira, 5, na véspera da estreia do Campeonato Cearense, que os árbitros concederão entrevista coletiva após os jogos. A decisão é inédita no futebol brasileiro. Segundo a entidade, o árbitro só se dirigirá à sala de imprensa após as entrevistas dos treinadores das equipes envolvidas na partida e depois do registro online da súmula.