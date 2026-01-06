Medida inédita: árbitros darão entrevista após jogos do Cearense

Medida inédita: árbitros darão entrevista após jogos do CearenseSegundo a entidade, o árbitro só se dirigirá à sala de imprensa após as entrevistas dos treinadores das equipes envolvidas na partida e depois do registro online da súmula
A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou, nesta segunda-feira, 5, na véspera da estreia do Campeonato Cearense, que os árbitros concederão entrevista coletiva após os jogos. A decisão é inédita no futebol brasileiro.
Segundo a entidade, o árbitro só se dirigirá à sala de imprensa após as entrevistas dos treinadores das equipes envolvidas na partida e depois do registro online da súmula.
O Campeonato Cearense começa nesta terça-feira, 6, com o confronto entre Maracanã e Ferroviário, às 19 horas, no estádio Almir Dutra. Na primeira rodada do certame, Ceará e Fortaleza não entram em campo. Vovô e Leão estreiam apenas no sábado, 10, e no domingo, 11, respectivamente.
Ao todo, dez clubes participam da primeira divisão do Estadual. Além dos quatro times citados acima, disputam a competição Floresta, Iguatu, Tirol, Horizonte, Maranguape e Quixadá.
No novo formato do torneio, os clubes foram divididos em dois grupos: um composto por Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape; e outro por Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Na primeira fase, o modelo será de turno único, com quatro partidas por clube, todas entre equipes da mesma chave.
Classificam-se os três melhores de cada grupo. Na fase seguinte, as seis equipes serão distribuídas em duas novas chaves, com duelos cruzados: os classificados do Grupo A enfrentam os do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, fase em que os confrontos voltam a ocorrer entre equipes da mesma chave. Dessa forma, não há possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.