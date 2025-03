Condé e Vojvoda fazem duelo tático parelho, mas Ceará sai com vantagem em final

O Alvinegro de Porangabuçu saiu com a vantagem para o jogo da volta após vencer a ida por 1 a 0 com gol de Fernando Sobral

A defesa do Fortaleza também foi destaque na primeira etapa. No geral, ambas prevaleceram durante boa parte dos 90 minutos iniciais da final , mas erros cruciais – pênalti de Ávila e expulsão de Pol – foram decisivos negativamente pelo lado tricolor.

O jogo de ida da grande final do Campeonato Cearense de 2025 , que ocorreu na tarde deste sábado, 15, terminou com vantagem alvinegra no placar. Com gol de Fernando Sobral e vitória pelo placar mínimo na Arena Castelão, o técnico Léo Condé conseguiu estruturar bem a defesa do Ceará , mesmo com a ausência de Ramon Menezes, e teve leituras rápidas das dificuldades do time na partida.

Ambas as propostas ofensivas não funcionaram como o esperado, mas Condé foi mais preciso nas substituições e na percepção do jogo adversário. Não foi atoa que a penalidade decisiva foi sofrida por um nome que saiu do banco de reservas. O duelo tático foi frequente e parelho durante o confronto, mas Léo Condé levou a melhor.

No papel, ficou claro: o Ceará manteve a base esperada, mesmo com a surpresa de Dieguinho no time titular; William Machado também foi novidade na onzena, mas por conta da lesão de Ramon. O Fortaleza, em relação ao jogo de volta da semifinal ante o Ferroviário, teve sete mudanças no time inicial.

O mano a mano das pranchetas entre Léo Condé e Juan Pablo Vojvoda começou, naturalmente, antes mesmo da bola rolar. Na temporada, ainda que o Fortaleza possua um plantel mais recheado, as dúvidas quanto ao time ideal são maiores que as do ceará, que tem mais certezas.

Com a dupla de zaga escolhida funcionando como armadores, o Leão do Pici iniciou sendo propositivo. Tinga descia para formar uma linha de três na armação, mas o meio era pouco criativo. Esbarrando também em uma partida de manual da linha defensiva alvinegra.

No setor onde pairava a principal dúvida, Vojvoda optou por David Luiz e Gastón Ávila, com Diogo Barbosa no lugar de Pacheco. No meio, substituiu Pol Fernández por Mateus Rossetto, entrando também com Sasha ao invés de Pochettino. No ataque, Breno Lopes e Marinho entraram nas vagas de Moisés e Pikachu

Ainda assim, fazia uma marcação alta, principalmente quando o Vovô buscava fazer a saída de bola pelo lado direito com Marllon e Fabiano, e conseguia recuperar a bola, mas sem criar muitas chances claras.

Condé percebeu que Vojvoda havia identificado a fragilidade e passou a sair de forma mais longa, sem forçar passes próximos à área.

O time do Ceará, com o desgaste do meio de semana após ir até às penalidades com o Confiança, jogava de forma inteligente, com blocos baixos na marcação e tentava conectar contra-ataques, com menos êxito que o comum.



Dieguinho até conseguiu dar mobilidade ao meio, principalmente fazendo giros e domínios orientados para abrir o campo. Mas, no geral, o entrave no setor central era de mais transpiração do que inspiração de ambos os lados.