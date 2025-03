Fortaleza x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 15, às 16h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da final do Campeonato Cearense 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

As primeiras linhas de mais um capítulo da rivalidade entre Ceará e Fortaleza serão escritas hoje, quando os dois clubes entrarão em campo para duelar no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, às 16h30min, na Arena Castelão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Ceará ao vivo: ouça via Youtube