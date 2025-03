Defesas são destaques em jogo de ida da final do Campeonato Cearense

Até os 36 minutos do segundo tempo, o jogo de ida da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, caminhava para um 0 a 0 sem muitas chances, até que Galeano foi derrubado na pequena área e Fernando Sobral converteu o pênalti, garantindo a vitória alvinegra por 1 a 0.

No entanto, o tento de bola parada ilustra o jogo: defesas bem postadas. Tricolor e Alvinegro se mostraram firmes ao longo do confronto, mesmo a do Leão, que saiu derrotada.