Ceará e Fortaleza vão pedir arbitragem de fora para Clássico-Rei e dividir custos

Fortaleza e Ceará vão disputar Clássico-Rei pelo Estadual / Crédito: Samuel Setubal

O primeiro Clássico-Rei de 2025 não terá arbitragem local. O Esportes O POVO apurou que Ceará e Fortaleza selaram acordo para pedir árbitro e assistentes de outro Estado para o duelo do próximo sábado, 8, às 16h30min, no Castelão, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, e vão dividir os custos. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

No ano passado, o primeiro embate entre Leão e Vovô teve apito cearense: Rodrigues Júnior comandou a partida, que teve três expulsões (duas do Fortaleza e uma do Ceará) e reclamação por parte do Tricolor acerca do pênalti marcado para o Alvinegro.

Já as finais do Estadual tiveram arbitragem Fifa de outros Estados: o catarinense Ramon Abatti apitou o duelo de ida, e o gaúcho Anderson Daronco atuou no segundo e decisivo jogo.

Desta vez, já no primeiro encontro da temporada, os rivais decidiram solicitar árbitro e assistentes de outra praça e dividir as despesas que envolvem a medida. Os clubes precisam pagar taxa de R$ 5 mil por profissional, além de deslocamento e outros custos. Clássico-Rei sem VAR Como os jogos da primeira fase do Campeonato Cearense não tiveram VAR, o Clássico-Rei também não poderá ter. A ferramenta só pode ser utilizada se todos os jogos daquela mesma fase da competição também tiverem. Nas semifinais e finais, a presença do árbitro de vídeo já está garantida, com custeio por parte da FCF.