FCF enviará imagens de briga em Clássico-Rei do Cearense Sub-20 ao TJDF

A briga generalizada no gramado do PV entre jogadores e funcionários de Ceará e Fortaleza, na decisão do Campeonato Cearense Sub-20, na última segunda-feira, 30, deverá entrar em pauta no Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE). O Esportes O POVO apurou que a Federação Cearense de Futebol (FCF) enviará as imagens à corte para que os envolvidos sejam denunciados e julgados.

De acordo com relato do árbitro Renato Pinheiro em súmula, a confusão teve início quando Rangel, auxiliar técnico do Vovô, agrediu Segundo Costa, coordenador de supervisão de base do Leão. A partir daí, as trocas de socos e pontapés se alastraram para o campo. Cadeiras das arquibancadas também foram arremessadas por alguns torcedores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O árbitro também relatou que Caio Rafael, do Alvinegros, e Luizão, do Tricolor, foram expulsos. Com as imagens cedidas pela FCF, o Tribunal deve identificar outros atletas e profissionais que participaram da briga e levar a julgamento. Durante a transmissão ao vivo, o canal oficial da entidade no YouTube não exibiu a pancadaria, mas as câmeras gravaram o momento.