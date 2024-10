PM confirma quatro detidos após briga no Clássico-Rei da final do Cearense Sub-20 no PV

A confusão generalizada ocorrida após a final do Campeonato Cearense sub-20 entre Fortaleza e Ceará, na noite dessa segunda-feira, 30, terminou com quatro pessoas detidas, sendo três adultos e um adolescente. Segundo informou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ao Esportes O POVO, a confusão não registrou nenhum ferido.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e indiciados por ameaça, dano ao patrimônio público, corrupção de menor e por participarem de brigas de torcidas, esse último previsto no art. 201 da Lei Geral do Esporte.

A confusão demorou a ser controlada devido ao baixo número de agentes da Polícia Militar presentes no Presidente Vargas. Entretanto, de acordo com a PMCE, o número de agentes disponibilizados para garantir a segurança da partida foi baseado na recomendação do Ministério Público (MPCE), que propôs portões fechados também no jogo de volta, assim como no primeiro duelo.