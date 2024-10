Recomendação de portões fechados na final do Cearense Sub-20 ocorreu horas antes do jogo, aponta FCF

Recomendação de portões fechados da final do Cearense sub-20 ocorreu horas antes do jogo, aponta FCF

De acordo com o órgão de segurança, o número de agentes disponibilizados para garantir a realização da partida foi baseado na recomendação do Ministério Público (MPCE), que salientou ter proposto portões fechados no embate de volta, assim como no primeiro duelo. Do outro lado, a Federação Cearense de Futebol (FCF) alega que a recomendação ocorreu há pouco mais de cinco horas antes da partida.

Em posicionamento enviado ao Esportes O POVO, a FCF aponta que foi publicado ainda no dia 19 de setembro que a final ocorreria com presença de público e que, somente no dia do jogo, no dia 30, que o órgão teria solicitado que o jogo ocorresse de portões fechados, de modo que "ainda que a decisão fosse aceita pela entidade, não teríamos tempo hábil para informar aos torcedores que o jogo aconteceria de portões fechados, o que poderia causar um tumulto ainda maior nos portões do estádio".

A instituição pondera ainda que a decisão foi tomada após reunião do MPCE com as torcidas organizadas dos clubes finalistas, que não respondem pelos clubes, sem envolver as duas equipes e a própria FCF.

Veja nota da Federação Cearense de Futebol:

No dia 19 de setembro de 2024, foi publicada a Portaria de nº 004/2024, determinando que o segundo jogo da final ocorresse com a presença de público, com a carga de ingressos sendo dividida de forma igualitária entre os clubes.