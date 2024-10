Confusão em Clássico-Rei Sub-20 começou após soco de auxiliar do Ceará, diz súmula

Conforme a súmula, o auxiliar do Ceará ainda peitou o profissional, agredindo-o verbalmente, mencionando, ainda, o "gesto de roubo com as mãos" executado pelo membro da comissão técnica

A final do Campeonato Cearense Sub-20 ficou marcada por uma confusão generalizada envolvendo funcionários e jogadores de Ceará e Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, na última segunda-feira, 30. De acordo com a súmula do árbitro Renato Pinheiro, a confusão começou quando Rangel, auxiliar do Ceará, agrediu Segundo Costa, coordenador de supervisão de base do Fortaleza, desencadeando nas cenas de violência que se espalharam pelo campo e pelas arquibancadas.

Após o empate do Fortaleza, Rangel recebeu o cartão vermelho por reclamar de forma acintosa com o quinto árbitro Vitor Mateus Teodosio. Conforme a súmula, o auxiliar do Ceará peitou o profissional, agredindo-o verbalmente, mencionando, ainda, o “gesto de roubo com as mãos” executado pelo membro da comissão técnica.

O estopim da confusão, no entanto, se deu com Rangel agredindo Segundo Costa “com um chute na altura do joelho e um soco”, conforme citado no documento da arbitragem. A ação do auxiliar resultou em uma confusão generalizada “entre funcionários com uniforme e credenciais de ambos os clubes, gerando também conflito generalizado entre atletas”.