Com 57 mil torcedores, final do Cearense registra maior público de Clássico-Rei do ano

Além do maior número de torcedores na temporada, o duelo registrou ainda a maior renda bruta no mesmo recorte. Os time poderão se enfrentar novamente, caso avancem nas quartas do Nordestão

No jogo de volta da final do Campeonato Cearense, o Ceará garantiu a vitória sobre o Fortaleza nos pênaltis e se sagrou campeão estadual pela 46ª vez. Nas arquibancadas da Arena Castelão, as torcidas protagonizaram um show à parte na decisão. Com mosaicos da torcida alvinegra e bandeirões da torcida tricolor, os torcedores fizeram uma festa eletrizante no Gigante da Boa Vista.

De acordo com a assessoria do Alvinegro de Porangabuçu, mandante da partida, o público total do jogo foi de 57.100 torcedores, 10 mil a mais que o registrado no jogo de ida da final, que contabilizou 47.199 apoiadores. O número entra em quarto lugar no ranking dos 5 maiores públicos do país no ano.

Somente nesta temporada, Ceará e Fortaleza já protagonizaram quatro Clássicos-Rei. De todos esses confrontos, a decisão da final foi a que registrou o maior público. Já o maior público pagante da história do embate foi registrado em 06/10/1991, com 60.363 espectadores na disputa do Campeonato Cearense.