Com 62,5% de aproveitamento, Ceará tem apenas uma derrota contra Fortaleza nos últimos oito jogos

O Ceará entra em campo neste sábado, 6, buscando retomar o topo do Estado. Sem vencer o Campeonato Cearense há cinco anos, o clube tenta interromper a sequência de títulos do arquirrival Fortaleza. O duelo será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, às 16h40min (de Brasília).

Diante do Tricolor do Pici, o Alvinegro de Porangabuçu o histórico recente a seu favor. Nas últimas oito partidas, entre 2023 e 2024, período em que o clube está na Série B do Campeonato Brasileiro, registra quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, resultando num aproveitamento de 62,5%.

A única derrota para o arquirrival aconteceu no duelo de ida da final do Cearense em 2023. À época, perdeu por 2 a 1, com gols de Lucas Sasha e Caio Alexandre. Danilo Barcelos descontou para o Ceará.