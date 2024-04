Com apenas uma derrota na "Era Vojvoda", Fortaleza tem 77% de aproveitamento no Cearense

O Fortaleza entra em campo neste sábado, 6, às 16h40min (de Brasília), contra o arquirrival Ceará, sonhando com a conquista do hexacampeonato do Estadual. Para isso, o Leão do Pici buscará fazer vale o retrospecto positivo no Campeonato Cearense na “Era Vojvoda”. Desde a chegada do treinador, em maio de 2021, o Tricolor de Aço disputou 28 partidas e perdeu apenas uma vez.

O único revés aconteceu em fevereiro de 2023 para o Ceará, em duelo pela 1ª fase do Estadual. Desde então, entrou em campo em 12 oportunidades, registrando seis vitórias e seis empates.

Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza registra, em Campeonato Cearense, 19 vitórias, oito empates e uma derrota em 28 partidas. O argentino tem 77,3% de aproveitamento na competição e levou o Tricolor do Pici ao título em 2021, 2022 e 2023.