Ceará e Fortaleza pedirão arbitragem de fora para apitar finais do Cearense

Após acordarem em não ter um árbitro cearense apitando as finais do Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza entrarão com um pedido à Federação Cearense de Futebol (FCF) para que todo o quadro da arbitragem seja de fora do estado. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, os clubes devem fazer o pedido ainda nesta sexta-feira, 22.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a formalizado o pedido, os clubes deverão aguardar indicações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apitar a final. Segundo apurado, os custos com os profissionais da arbitragem serão divididos entre as equipes, enquanto as despesas com o equipamento do VAR ficarão a cargo da FCF.