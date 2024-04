Ceará e Fortaleza mantêm hegemonia no Campeonato Cearense desde 1996

Com o Clássico-Rei na final do Estadual 2024, a hegemonia construída desde 1996 segue inabalável: há 28 anos o Campeonato Cearense não conhece um campeão diferente dos dois principais clubes do Estado.

Definida a final do Cearense, os torcedores de Ceará e Fortaleza terão a oportunidade de assistir pelo menos a mais três Clássicos-Rei em 2024. O próximo, aliás, já acontece nesta quarta-feira, 20, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

O ano, inclusive, também marca a última vez que Tricolor do Pici e Alvinegro de Porganbuçu não figuraram nem como vencedores do torneio, nem como vice. Naquela oportunidade, o Icasa foi o vice-campeão da competição.

As equipes já se preparam visando a partida. O Alvinegro de Porangabuçu começou a preparação na manhã deste domingo, 17, um dia após se classificar diante do Ferroviário. Já o Tricolor inicia sua preparação nesta segunda, 18, às 17h30min.

Depois do duelo no Nordestão, as equipes voltarão a se enfrentar ainda este mês, no dia 30, e no dia 6/4, em partidas valendo o título de campeão cearense de 2024.

Caso ambos se classifiquem na Copa do Nordeste, podem proporcionar mais um Clássico-Rei na fase eliminatória do torneio regional.