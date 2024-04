Vojvoda projeta arbitragem justa na final do Cearense: "Confio nas pessoas e na honestidade"

O Fortaleza alcançou a classificação para a grande final do Campeonato Cearense de 2024 ao vencer o Maracanã por 3 a 0 (4 a 1 no agregado) no jogo de volta das semifinais. Ao término do confronto, Vojvoda concedeu entrevista coletiva, na qual descartou o desejo de uma arbitragem de fora na final e reafirmou que confia no trabalho e na honestidade da arbitragem cearense. Contudo, comentou também a falta de dinamismo no último jogo pelo tempo gasto no Árbitro de Vídeo (VAR).

“Acho que vamos ter uma final de VAR e arbitragem boas. Acho e confio nisso. Confio nas pessoas, confio nas estruturas, confio na honestidade, tanto da CBF como da Federação Cearense. Todos temos que ajudar isso também. O VAR é uma tecnologia, com uma parte humana também. Acho que, sendo uma final, vai estar tudo com muita atenção e concentração”, disse o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o técnico, a final é um jogo diferente até para os responsáveis pela arbitragem, que é um jogo importante para eles também. Por isso, acredita em uma dedicação ainda maior por parte dos árbitros.