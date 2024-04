Procuradoria denuncia árbitro, jogadores e dirigentes após confusão em Clássico-Rei no Estadual

Entre os jogadores denunciados estão Brítez, Lucas Sasha, Tomás Cardona, Yago Pikachu e Moisés, do Fortaleza, e Matheus Felipe e Facundo Castro, do Ceará

Ceará e Fortaleza correm risco de perder jogadores na final do Campeonato Cearense de 2024 após denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva devido à confusão no primeiro Clássico-Rei do ano, no dia 17 de fevereiro.

Entre os jogadores denunciados estão os jogadores Brítez, Lucas Sasha, Tomás Cardona, Yago Pikachu e Moisés, do Fortaleza, e Matheus Felipe e Facundo Castro, do Ceará.

Os atletas foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro De Justiça Desportiva (CBJD), que pune o “ato desleal ou hostil durante a partida”. A punição deste artigo pode variar de uma a três partidas.