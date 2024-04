Diante do Maracanã, Marinho marca seu primeiro gol pelo Fortaleza em 2024

Após 11 jogos no ano, o atacante Marinho, do Fortaleza, balançou as redes pela primeira vez na temporada. Na vitória por 3 a 0 diante do Maracanã, neste domingo, 17, na Arena Castelão, o camisa 11 foi o autor do terceiro gol leonino, que confirmou a equipe na final do Campeonato Cearense.



Nessa mesma partida, o jogador poderia ter saído com dois tentos anotados. Isso porque, ainda na etapa inicial, o atleta chegou a abrir o placar no Castelão, porém, acabou sendo anulado por impedimento.

Contratado na janela de julho de 2023, Marinho vinha sendo alvo de críticas pela torcida tricolor e chegou a frequentar o banco de reservas em alguns confrontos do time de Vojvoda.