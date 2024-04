Moisés volta a marcar e se destaca em classificação do Fortaleza à final do Cearense

O atacante foi responsável por dois dos três gols do Fortaleza na vitória sobre o Maracanã, pela semifinal do Estadual

O atacante Moisés teve atuação decisiva na classificação do Fortaleza à final do Campeonato Cearense. Neste domingo, 17, o jogador marcou dois dos três gols que garantiram a vitória do Tricolor do Pici sobre o Maracanã.

Moisés, que vinha sofrendo com desempenho irregular nos últimos jogos, afastou qualquer indício de má fase e voltou a balançar as redes pelo Leão. Foi o quarto gol do atacante na atual temporada. Antes, o jogador também havia marcado contra o Sport, no dia 21 de fevereiro, pela Copa do Nordeste, e diante do Barbalha, em janeiro, pelo Estadual.