Ceará e Ferroviário se enfrentam em jogo decisivo por vaga na final do Cearense 2024

Atacante Facundo Castro e lateral-esquerdo Ernandes disputam lance no jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pela semifinal do Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após um duelo emocionante no jogo de ida, Ceará e Ferroviário voltam a se encontrar neste sábado, 16, às 16h40min, na Arena Castelão, em confronto que decidirá o primeiro finalista do Campeonato Cearense de 2024. Para o Alvinegro de Porangabuçu, o empate é suficiente para garantir a classificação, enquanto o Ferroviário precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar aos pênaltis. No primeiro embate da semifinal, realizado no Presidente Vargas no último sábado, 9, a partida foi acirrada e decidida apenas no minuto final. Na ocasião, o Ceará ficou na frente no placar duas vezes, mas o Tubarão da Barra buscou o empate. Somente aos 61 minutos do segundo tempo — foram 11 de acréscimo —, que o Vovô conseguiu garantir a vitória por 3 a 2, com gol do uruguaio Facundo Barceló.

O atacante Erick Pulga, autor de um dos gols do Ceará no jogo de ida, exaltou as qualidades do Ferroviário, seu ex-clube, e ressaltou a dificuldade do duelo. Em entrevista coletiva, o jogador também mostrou otimismo quanto uma possível conquista do título estadual neste ano. "A gente precisa muito conquistar esse campeonato", disse. "O Ferroviário tem uma equipe muito qualificada, o novo treinador é muito tático. Eles complicaram a gente no jogo de sábado, saíram muito no contra-ataque. O elenco mudou muito, é complicado falar algumas coisas [...] É uma decisão. São onze contra onze. Temos que nos preparar muito", comentou o atleta. Para a partida, a tendência é de que o treinador Vagner Mancini tenha praticamente todo elenco à disposição. O meia Bruninho, recuperado de lesão, deve voltar a figurar entre os relacionados após algumas semanas sem atuar. O jovem Daniel Mazerochi, em tratamento de uma pubalgia, segue como desfalque. Os laterais Raí Ramos e Matheus Bahia são tratados como dúvida. Ceará x Ferroviário Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Castilho e Recalde (Lourenço); Erick Pulga, Aylon e Facundo Castro. Técnico: Vagner Mancini Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Geninho, Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Wilker e Ralph; Gabryel Martins, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Copertino