Ceará venceu apenas um dos cinco jogos realizados no Castelão em 2024

Para a partida decisiva deste sábado, o alvinegro terá a vantagem do empate graças a vitória por 3 a 2 no primeiro confronto contra o Ferroviário

O Ceará volta a jogar na Arena castelão neste sábado, 16, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2024 contra o Ferroviário. O Alvinegro chega para o confronto com a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 3 a 2.

Duelo esse disputado sob mando de campo do Tubarão da Barra no estádio Presidente Vargas, onde o Ceará atuou quatro vezes no ano e segue invicto com três vitórias - contra Floresta, Atlético-CE e Ferroviário - e um empate - contra Maracanã.

Já na Arena Castelão, o cenário para o Alvinegro de Porangabuçu é o oposto. Com cinco jogos no Gigante do Boa Vista neste ano, o time comandado por Vagner Mancini venceu em apenas uma partida, justamente a estreia na Arena neste ano: a goleada por 5 a 0 sobre o Caucaia.